5 сентября 2017, 9:16 Комментарии

Команда Кыргызстана завоевала 10 медалей чемпионата Азии по грэпплингу, который прошел в Астане (Казахстан). Состязания прошли под эгидой Объединенного мира борьбы.

Как сообщается, в турнире принимали участие более сотни борцов из пяти стран, таких как Индия, Пакистан, Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан.

Команда Кыргызстана завоевала десять медалей, из которых две золотые, две серебряные и шесть бронзовых.

Чемпионом Азии среди мужчин в весовой категории до 66 кг стал Абдылдабек Кекенов и среди женщин Барчынай Узгенбаева (до 71 кг). Серебряные медали завоевали Арген Аширов (до 62 кг) и Дооронбек Нурбаев (до 92 кг).

Третьими на пьедестал почета поднялись Нурмухамед Наманов (до 62 кг), Артур Момкулов (до 66 кг), Ильяз Чингизбек уулу (до 71 кг), Торокан Багымбай (до 77 кг), Азимбек Шамшиев (до 77 кг) и Бексултан Омурзаков (до 92 кг).