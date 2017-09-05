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В Млечном Пути нашли новую черную дыру

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365774_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446208-ru.html

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5 сентября 2017, 9:28       Комментарии

Японские астрофизики зарегистрировали излучение от нового кандидата в среднюю черную дыру Млечного Пути. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.
Новая черная дыра примерно в сто тысяч раз тяжелее Солнца и располагается в облаке молекулярного газа (объект CO–0.40–0.22) на расстоянии 60 парсеков от центра Млечного Пути.
Астрофизики при помощи обсерватории ALMA (Atacama Large Millimeter Array) зарегистрировали излучение на частотах 265,9 и 230,5 гигагерца. Компьютерное моделирование, проведенное специалистами, показало, что динамика газа в CO–0.40–0.22 объясняется присутствием в облаке черной дыры средней массы.
В дальнейшем авторы планируют подробнее исследовать данный объект, а также найти новых кандидатов в черные дыры средней массы.
Черные дыры средней массы занимают промежуточное положение между гравитационными объектами звездных масс и сверхмассивными черными дырами, в настоящее время обнаружено всего несколько кандидатов в подобные объекты.

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