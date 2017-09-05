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Мьянма возглавила мировой рейтинг благотворительности

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365776_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446207-ru.html

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5 сентября 2017, 9:32       Комментарии

Мьянма вновь возглавила мировой рейтинг благотворительности World Giving Index 2017. Об этом свидетельствуют данные международного благотворительного фонда Charities Aid Foundation (CAF) за 2017 год, сообщает РБК.
Мьянма занимает первую строчку в рейтинге четвертый год подряд, отмечается в докладе. По данным исследователей, делают пожертвования 91% населения страны. В докладе указывается, что в Мьянме в основном жертвуют деньги монахам. На благотворительность, как правило, идут небольшие суммы, однако население делает пожертвования часто, отмечают исследователи.
Вторую строчку в рейтинге заняла Индонезия, а третью - Кения. В десятку лидеров также вошли Новая Зеландия, США, Австралия, Канада, Ирландия, Объединенные Арабские Эмираты и Нидерланды.
Последнюю строчку в рейтинге занял Йемен.
В рейтинге World Giving Index 2017 проанализированы показатели прошлого года, были опрошены 146 тыс. человек в 139 странах.

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