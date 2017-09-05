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Кыргызстан выразил свою позицию по конфликту в Мьянме

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365775_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446206-ru.html

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5 сентября 2017, 9:34       Комментарии

Кыргызстан призывает обе стороны конфликта в Мьянме к мирному урегулированию. С таким призывом выступило Министерство иностранных дел КР.
"Кыргызская Республика, руководствуясь уставами ООН и ОИС, выражает серьезную озабоченность сложившейся ситуацией в Мьянме в отношении мусульманской общины и призывает все стороны конфликта к мирному урегулированию процесса", - говорится в официальном заявлении МИД КР.
Напомним, в конце августа 2017 года власти Мьянмы начали проводить спецоперацию против мусульманского населения, которых обвинили в нападении на полицейские посты. В столкновениях погибли свыше 400 человек.
Конфликт между буддистами и рохинджа (этническая группа, исповедующая ислам) в Мьянме в районе Ракхайне происходил на протяжении многих лет. В результате за последние годы из-за гонений Мьянму покинули 420 тысяч мусульман-рохинджа.

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