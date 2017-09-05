Кыргызстан выразил свою позицию по конфликту в Мьянме

5 сентября 2017, 9:34 Комментарии

Кыргызстан призывает обе стороны конфликта в Мьянме к мирному урегулированию. С таким призывом выступило Министерство иностранных дел КР.

"Кыргызская Республика, руководствуясь уставами ООН и ОИС, выражает серьезную озабоченность сложившейся ситуацией в Мьянме в отношении мусульманской общины и призывает все стороны конфликта к мирному урегулированию процесса", - говорится в официальном заявлении МИД КР.

Напомним, в конце августа 2017 года власти Мьянмы начали проводить спецоперацию против мусульманского населения, которых обвинили в нападении на полицейские посты. В столкновениях погибли свыше 400 человек.

Конфликт между буддистами и рохинджа (этническая группа, исповедующая ислам) в Мьянме в районе Ракхайне происходил на протяжении многих лет. В результате за последние годы из-за гонений Мьянму покинули 420 тысяч мусульман-рохинджа.