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ГП "Кыргызпочтасы" обворовывало ветеранов ВОВ, присваивая их пособия

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365777_gp...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446205-ru.html

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5 сентября 2017, 9:38       Комментарии

Прокуратурой совместно с ГКНБ на основании поступившей информации проведена проверка по факту злоупотребления должностным положением работников ГП "Кыргызпочтасы". В результате выявлены правонарушения при распределении и выплате ежегодных единовременных денежных пособий ко Дню празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В соответствии с указом президента КР и постановлениями правительства КР были установлены ежегодные и ежемесячные денежные пособия и надбавки к пожизненным президентским пенсиям. Так, Первомайской райадминистрацией г. Бишкек были выделены 1 миллион 48 тыс. 600 сомов. Управлением социального развития
в соответствии со списком состоящих на учете ветеранов ВОВ указанные денежные средства были перечислены на расчетный счет ГП "Кыргызпочтасы". Однако предназначенные к выплате к 9 Мая текущего года единовременные пособия отдельных ветеранов ВОВ были присвоены работниками вышеуказанного предприятия.
Таким образом, вследствие незаконных действий работников ГП "Кыргызпочтасы" государственному бюджету нанесен ущерб в размере 80 тысяч сомов.
По данному факту прокуратурой Первомайского района г. Бишкек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 ("Злоупотребление должностным положением") УК КР.
Данное уголовное дело для организации дальнейшего расследования передано в ГКНБ.

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