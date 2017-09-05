С 1 сентября иностранцы могут получить электронные визы Кыргызстана

5 сентября 2017, 8:30 Комментарии

C 1 сентября в Кыргызстане введена система "электронная виза" в целях облегчения процедуры получения виз в страну, сообщает пресс-служба правительства.

Данный шаг разработан в рамках реализации программы правительства "Жаны доорго кырк кадам", в частности реализации пункта «Устойчивое развитие туризма».

"Система "электронная виза" позволяет гражданам всех иностранных государств получать въездные-выездные туристические или деловые визы Кыргызстана на срок до 90 дней через Интернет на сайте www.evisa.e-gov.kg без необходимости обращения в дипломатические представительства или консульские учреждения страны за рубежом, а также в визовые пункты в международных пунктах пропуска через государственную границу страны", – говорится в сообщении.

Иностранные граждане могут получить краткосрочную визу без посещения загранучреждения Кыргызстана, сделав два простых шага: заполнить онлайн-заявку и произвести оплату.