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С 1 сентября иностранцы могут получить электронные визы Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/s-1-se...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446204-ru.html

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5 сентября 2017, 8:30       Комментарии

C 1 сентября в Кыргызстане введена система "электронная виза" в целях облегчения процедуры получения виз в страну, сообщает пресс-служба правительства.
Данный шаг разработан в рамках реализации программы правительства "Жаны доорго кырк кадам", в частности реализации пункта «Устойчивое развитие туризма».
"Система "электронная виза" позволяет гражданам всех иностранных государств получать въездные-выездные туристические или деловые визы Кыргызстана на срок до 90 дней через Интернет на сайте www.evisa.e-gov.kg без необходимости обращения в дипломатические представительства или консульские учреждения страны за рубежом, а также в визовые пункты в международных пунктах пропуска через государственную границу страны", – говорится в сообщении.
Иностранные граждане могут получить краткосрочную визу без посещения загранучреждения Кыргызстана, сделав два простых шага: заполнить онлайн-заявку и произвести оплату.

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