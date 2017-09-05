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Кыргызстан и Узбекистан парафировали проект договора о госгранице

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446203-ru.html

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Главы МИД КР и РУз парафировали проект договора о кыргызско – узбекской госгранице

5 сентября 2017, 9:03       Комментарии

Накануне, 4 сентября, в Бишкеке министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев и его коллега из Узбекистана Абдулазиз Камилов парафировали проект договора о кыргызско-узбекской государственной границе, сообщает пресс-служба МИДа.
Ожидается, что документ будет подписан президентами Алмазбеком Атамбаевым и Шавкатом Мирзиёевым сегодня, 5 сентября, в рамках государственного визита узбекского лидера в Кыргызстан.
Справка:
Парафирование — предварительное подписание международного договора инициалами лиц, участвовавших в его разработке, в подтверждение предварительной договоренности (до официального подписания).

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