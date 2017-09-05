Кыргызстан и Узбекистан парафировали проект договора о госгранице

5 сентября 2017, 9:03 Комментарии

Накануне, 4 сентября, в Бишкеке министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев и его коллега из Узбекистана Абдулазиз Камилов парафировали проект договора о кыргызско-узбекской государственной границе, сообщает пресс-служба МИДа.

Ожидается, что документ будет подписан президентами Алмазбеком Атамбаевым и Шавкатом Мирзиёевым сегодня, 5 сентября, в рамках государственного визита узбекского лидера в Кыргызстан.

Справка:

Парафирование — предварительное подписание международного договора инициалами лиц, участвовавших в его разработке, в подтверждение предварительной договоренности (до официального подписания).