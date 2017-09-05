Центрбанк Узбекистана установил новые курсы валют к национальному суму

5 сентября 2017, 8:51 Комментарии

Ташкент, 05.09.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. Центральный банк Узбекистана установил с 5 сентября курс доллара США к национальной валюте на уровне 8100 сумов. Это на 3889,65 сума выше курса предыдущей недели (4210,35 сума). Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ Узбекистане.

"На основе анализа динамики курсообразующих факторов за 2003-2017 годы, а также с учетом результатов тестовых сделок по реализации банками иностранной валюты предприятиям-импортерам по договорному курсу ориентировочный равновесный уровень валютного курса в настоящее время составляет расчетно 8000-8150 сумов за 1 доллар США", - говорится в сообщении.

Курс евро установлен на уровне 9645,48 сума, что на 4678,601 сума выше предыдущего курса. Курс рубля повысился на 68,731 сума до 139,91 сума, фунта стерлингов - на 5070,131 сума до 10495,17 сума.

Как и ранее, курс Центрального банка будет устанавливаться каждый понедельник как среднее значение курсов, зафиксированных на торгах валютной биржи на предыдущей неделе, и будет применяться для целей бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также для исчисления таможенных и других обязательных платежей на территорииУзбекистана.

Межбанковские торговые сессии по покупке и продаже иностранной валюты на Узбекской республиканской валютной бирже будут проводиться ежедневно, на которых валютный курс будет определяться на основе текущего соотношения спроса и предложения на иностранную валюту и публиковаться на вебсайте валютной биржи.

2 сентября ПрезидентУзбекистана подписал указ "О первоочередных мерах по либерализации валютной политики", согласно которому одним из приоритетных направлений государственной экономической политики в области дальнейшей либерализации валютного рынка определены "исключительное использование рыночных механизмов при установлении курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте".