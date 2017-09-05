Сотрудничество в рамках БРИКС принесет реальную пользу

5 сентября 2017, 9:16 Комментарии

Больше выбор, шире пространство для инноваций, выше уровень жизни …постоянно укрепляющееся торгово-экономическое сотрудничество между членами БРИКС позволит трехмиллиардному населению этих стран увидеть и получить реальную пользу.

Сотрудничество в рамках БРИКСсоздает множество возможностей для инноваций и предпринимательства, позволяя молодым людям осуществлять их мечты. Два года назад парень из Бразилии Макс приехал в Сямэнь, где начал заниматься бизнесом, связанным со строительными материалами. "В Бразилии очень много строительных камней, однако, главным образом, это натуральные камни, цены высокие, сфера применения небольшая. Искусственные камни, которые производятся в Китае, обладают хорошим качеством по доступной цене, пользуются большим спросом среди бразильцев", - сказал Макс, отметив, что он ориентируется на спрос в своей стране. Его компания уже обладает определенной известностью на китайско-бразильском рынке, объем экспорта в прошлом году превысил $10 млн.

В приморском индийском городе Мумбаи круглый год стоит высокая температура воздуха, часто идут дожди, много пыли, первая линия метро значительно облегчила передвижение местных жителей. Безопасные и удобные вагоны построены благодаря китайским предприятиям. Создатель концепции БРИК, известный экономист Джим О’Нилсчитает, что "инфраструктурное строительство является одной из движущих сил экономического роста стран БРИКС, а также новой надеждой, которая улучшит условия жизни местных жителей".

По словам представителя Министерства коммерции КНР, за 10 лет страны БРИКС основали порядка 100 механизмов сотрудничества, покрывающие торгово-экономическую, финансовую, сельскохозяйственную, образовательную, научно-техническую, культурную сферы, а также "мозговые центры", они также способствовали продвижению взаимодействия в разных областях, улучшению жизни людей, а также предоставили им больше помощи и гарантий.

На прошедшем в августе этого года совещании министров торговли и экономики стран БРИКС в Шанхае было заявлено о необходимости упрощения отдельных процедур инвестирования и предоставления комплексного обслуживания для инвесторов для того, чтобы предприятия могли быстро осуществлять вложение капиталов. В том же месяце Новый банк развития БРИКС открыл региональный центр в ЮАР для содействия лучшего развития Африки. С момента учреждения этого банка, принимаются меры по упрощению расчетных и кредитных операций между странами БРИКС, снижается зависимость от американского доллара и евро, эффективно гарантируется свободный поток капитала и торговые связи между членами объединения.

Успехи электронной коммерции Китая в последние годы предоставили новый импульс сотрудничеству в рамках БРИКС. По статистике платежной системы Alipay , количество зарубежных пользователей превышает 40 млн., среди стран, жители которых больше всего пользуются системой, лидируют Россия и Бразилия. Китайская корпорация AntFinancial, которая вкладывает инвестиции в индийскую платежную систему Paytm, также предоставляет поддержку в виде технического опыта, способствует превращению Paytm в третью крупнейшую в мире и самую большую в Индии платформу по мобильным платежам, к настоящему времени она насчитывает 220 млн. пользователей электронного мобильного кошелька.

Следует также ожидать сотрудничества в культурной, образовательной и спортивной сферах. "Бразилия является футбольной империей, мы готовимся к внедрению самбы и футбола в Китае", - сказал директор Отдела по связям администрации бразильского города ФоздуИгуасу в СямэнеСуголи, подчеркнув, что они намерены пригласить 1000 бразильцев от 13 до 20 лет на учебу в Сямэнь. Подростки будут принимать участие в футбольных тренировках местных школ, совместно с китайскими сверстниками повышать уровень футбола, тем самым, углублять дружбу между молодыми поколениями двух стран.

Согласно докладу китайского туристического сайта Ctrip, в прошлом году количество китайских туристов, отправившихся в Россию, Индию, Бразилию и ЮАР, увеличилось на более 50%, наблюдалась очевидная тенденция роста. Среди туристов, посещающих Китай, постоянно увеличивается доля жителей из стран БРИКС.

На фоне замедленного роста нынешней мировой экономики звучат комментарии о последующем спаде развития стран БРИКС. "В будущем развитие БРИКС не остановится, наоборот, оно будет только насыщаться и двигаться вперед", - отметил заместитель директора Академического комитета НИИ Министерства коммерции КНР Чжан Цзяньпин. Он также подчеркнул, что вклад государств БРИКС в рост мировой экономики превышает аналогичный показатель развитых стран, в том числе США и Японии. Спрос в торговле и инвестициях между странами-членами БРИКС очень большой, с точки зрения динамики, содержание сотрудничества между пятью государствами будет обогащаться.

Корреспонденты газеты "Жэньминьжибао" Ду Хайтао, Ван Кэ, Ван Гуань

Источник: "Жэньминь Жибао"