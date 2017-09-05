Пан-флейта и комуз: феерия на Всемирном фестивале эпосов народов мира в Бишкеке

5 сентября 2017, 9:36 Комментарии

БИШКЕК, 5.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Всемирноизвестный пан-флейтист Лео Рохас выступил под акомпонимент кыргызских народных инструментов в концертном зале филармонии в Бишкеке.

Музыкант стал почетным гостем IV Всемирного фестиваля эпосов народов мира. На концерте в честь открытия фестиваля Рохас представил зрителям три произведения из своего репертуара. Гости были воодушевлены впечатляющим выступлением артиста и сопровождали каждое его выступление бурными овациями.

Перед завершением своего выступления музыканты фольклорного ансамбля "Мурас" саккомпанировали пан-флейтисту и сымпровизироали фиерическое выступление, которое стало логическим завершением концерта.

Для справки: Пан-флейтист Лео Рохас (Хуан Леонардо Сантильиа Рохас) родился в Эквадоре в 1984 году. Миру он известен прежде всего победой немецкого кастинг-проекта "Das Supertalent" в 2011 году.

В 2000 Рохас переехал из Эквадора в Испанию, а затем в Германию, где часто выступал как уличный музыкант. По случаю судьбы он не принял участие в кастинг-шоу, где и стал победителем со своей версией исполнения песни Einsamer Hirte (Одинокий пастух), хитом, написанным Джеймсом Ластом и, исполненным Георге Зэмфиром в 1977 г.

Эта песня стала синглом, достигла 48-ой строчки чартов Германии и была включена в альбом Spirit of the Hawk (Душа ястреба), который продюсировал Дитер Болен.