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В Бишкеке состоялось открытие IV Всемирного фестиваля эпосов народов мира

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446199-ru.html

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5 сентября 2017, 9:41       Комментарии

БИШКЕК, 5.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Бишкеке вчера состоялось официальное открытие IV Всемирного фестиваля эпосов народов мира.
Проведение данного мероприятия было инициировано Министерством культуры, информации и туризма Кыргызстана. На столичной площади собрались именитые носители эпосов разных народов, а также исследователи данного феномена культуры.
Как рассказал заместитель министра культуры Азамат Жаманкулов, фестиваль был подготовлен за кратчайшие сроки профессионалами своего дела и на данный момент все проходит на должном уровне.
"Сегодня в Бишкеке стартовал IV Всемирный фестиваль эпосов народов мира. Все участники были приглашены Министерством культуры, информации и туризма КР. На фестиваль приехали представители разных народностей, которые являются носителями эпосов своей культуры или же их исследователями. И мы можем гордиться тем, что Кыргызстан на сегодня является единственной площадкой, которая собирает богатейшее культурное наследие народов мира", - отметил Жаманкулов.
Согласно программе фестиваля днем на площади перед зданием Кыргызской Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова была размещена этнографическая деревня "Кыргыз көчү", где была организована выставка декоративно-прикладного искусства и народного творчества.
Вечером в большом зале филармонии состоялся концерт с участием сказателей эпосов из Республики Саха (Якутия), Калмыкии, Узбекистана, Монголии, Казахстана, Башкортостана, Кыргызстана, а также специального гостя из Германии этнического музыканта Лео Рохаса.
Сегодня на территории этнографической деревни будет проведен конкурс на самую лучшую юрту "Мыкты кыргыз боз үйү", в рамках которой члены жюри оценят и выберут наилучшие юрты.
Завершится фестиваль в Бишкеке 5 сентября театрализованной программой "Парад культурного разнообразия", которая пройдет вечером перед зданием национальной филармонии.
Далее 6 сентября участников фестиваля ознакомят с традициями кыргызского народа в рамках Международного фестиваля традиционной охоты "Салбуурун", который будет проходить в Иссык-Кульской области.

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