5 претендентов на пост президента не набрали достаточного количества подписей избирателей

5 сентября 2017, 9:16 Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов признала недостаточными подписи избирателей нескольких претендентов на пост президента Кыргызстана.

Как сообщают в ЦИК, от уполномоченных представителей Т.Кожогулова поступило 34 027 подписей избирателей.

Согласно заключению рабочей группы по приему и проверке подписных листов, выявлено недостоверных и недействительных 5 тыс. 203 подписи, что в исчислении от общего количества принятых подписей составляет 26 015 подписей.

На основании заключения рабочей группы, достоверными определены 8 012 подписей, что не достигает минимального порога, установленного законодательством КР.

От уполномоченных представителей Турсунбека Акуна поступило 35 тыс. 462 подписи избирателей. Выявлено недостоверных и недействительных 4 тыс. 186 подписей, что в исчислении от общего количества принятых подписей составляет 20 тыс. 930 подписей.

На основании заключения рабочей группы по проверке подписных листов, достоверными определены 14 тыс. 532 подписей, что не достигает минимального порога.

От представителей Камилы Шаршекеевой поступило 39 тыс. 481 подпись. Недостоверных и недействительных выявлено 3 тыс . 116 подписей, что в исчислении от общего количества принятых подписей составляет 15 тыс. 580 подписей.

На основании заключения рабочей группы, достоверными определены 23 тыс. 901 подпись, что не достигает минимального порога.

Кроме того, от уполномоченных представителей кандидата К.Чороева поступило 40 тыс. 224 подписи избирателей. Согласно заключению рабочей группы, выявлено недостоверных и недействительных 4 тыс. 447 подписей, что в исчислении от общего количества принятых подписей составляет 22 тыс. 235 подписей. Достоверными определены 17 тыс. 989 подписей.

От уполномоченных представителей Риты Карасартовой поступило 31 тыс. 706 подписей избирателей. Выявлено недостоверных и недействительных подписей 936, что в исчислении от общего количества принятых подписей составляет 4 тыс. 680 подписей. Достоверными определены 27 026 подписей.

Также ЦИК рассмотрел подписные листы кандидатов, подписей избирателей которых достаточно.

Так, от уполномоченных представителей Арстанбека Абдылдаева поступило 51 286 подписей избирателей. Выявлено недостоверных и недействительных 2 тыс. 230 подписей, что в исчислении от общего количества принятых подписей составляет 11 тыс. 150 подписей. Достоверными определены 40 тыс. 136 подписей.

От представителей кандидата на должность президента Токтайым Уметалиевой поступило 48 тыс. 746 подписей избирателей. Выявлено недостоверных и недействительных 1 тыс. 618 подписей, что в исчислении от общего количества принятых подписей составляет 8 090 подписей. Достоверными определены 40 тыс. 656 подписей.

От уполномоченных представителей А.Малиева поступило 56 047 подписей избирателей. Выявлено недостоверных и недействительных 2010 подписей, что в исчислении от общего количества принятых подписей составляет 10 050 подписей. На основании заключения рабочей группы проверки подписных листов, достоверными определены 45 тыс. 997 подписей.

Кандидаты должны предоставить не менее 30 тыс. подписей избирателей.