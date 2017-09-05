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БДИПЧ/ОБСЕ открывает свою миссию в Кыргызстане

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446197-ru.html

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5 сентября 2017, 9:23       Комментарии

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова 4 сентября встретилась с миссией международного наблюдения Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ) во главе с послом Александром Кельчевским.
Как сообщает пресс-служба ЦИК, они обсудили вопросы, связанные с деятельностью штаба Миссии БДИПЧ/ОБСЕ на выборах президента Кыргызстана 15 октября 2017 года.
По словам А.Кельчевского, главной задачей миссии БДИПЧ/ОБСЕ является наблюдение за выборами, которые, как ожидается, будут соответствовать международным требованиям, обязательствам ОБСЕ и законодательству КР.
Посол сообщил, что ожидается прибытие и директора БДИПЧ/ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир, всего же международных наблюдателей от миссии ожидается порядка 400 человек.
БДИПЧ было создано 57 государствами-участниками ОБСЕ в целях оказания содействия государствам в соблюдении обязательств по человеческому измерению, в том числе касающихся выборов.
Наблюдение за выборами - один из главных компонентов деятельности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, имеющей своей целью поддержку прав человека, демократии и верховенства права на всей территории Европы, Центральной Азии и Северной Америки.

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