В Финляндии запретят использовать уголь для выработки электроэнергии

5 сентября 2017, 8:54 Комментарии

В 2018 году Финляндия запретит использование угля для выработки электроэнергии и повысит налог на выбросы углекислого газа. К 2030 году страна планирует полностью отказаться от угля, пишет Хайтек со ссылкой на Reuters.

В следующем году в Финляндии будет принят закон о поэтапном отказе от использования угля для выработки электроэнергии и увеличении налогов на выбросы углекислого газа.

Уголь используется для производства 10% электроэнергии в Финляндии. Страна является самым активным потребителем угля в Северной Европе. Цель новой стратегии - полностью отказаться от угля к 2030 году.

Финляндия увеличивает свои ядерные мощности, которые могут заменить уголь. Но этого может оказаться недостаточно - поэтому угольные электростанции будут отключаться постепенно, чтобы страна не осталась без электроэнергии.

Страна также планирует сократить наполовину импорт нефти и существенно повысить число электромобилей на дорогах страны. Инициатива призвана сделать Финляндию к 2050 году углеродно-нейтральной страной и заменить традиционные источники энергии на возобновляемые и биотопливо. Согласно оценкам экспертов, солнечная энергия может обеспечить до 81% потребностей Финляндии в отоплении в зимний период.