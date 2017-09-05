Доллар США: 68.6000 (-0.088) 
Евро: 81.7678 (-0.2835) 
Золото: 42.91 $/гр (+0.52) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно +24°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Американский подросток в 15 лет побил рекорд по сборке кубика РубикаАмериканский подросток в 15 лет побил рекорд по сборке кубика РубикаВ Оше состоялись переговоры экспертов Кыргызстана и УзбекистанаВ Оше состоялись переговоры экспертов Кыргызстана и Узбекистана

В Финляндии запретят использовать уголь для выработки электроэнергии

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365758_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446196-ru.html

Похожие новости

В микрорайонах Кок-Жар и Тунгуч 5 сентября возможны отключения электроэнергии

В жилмассивах Ак-Орго и Ынтымак 4 сентября возможны отключения электроэнергии

Доходы от продажи электроэнергии в Узбекистан с июля 2017 года составили 13 млн долларов – Калиев

В Китае запретят оставлять анонимные комментарии в интернете

В Казахстане могут запретить ношение одежды, закрывающей лицо

5 сентября 2017, 8:54       Комментарии

В 2018 году Финляндия запретит использование угля для выработки электроэнергии и повысит налог на выбросы углекислого газа. К 2030 году страна планирует полностью отказаться от угля, пишет Хайтек со ссылкой на Reuters.
В следующем году в Финляндии будет принят закон о поэтапном отказе от использования угля для выработки электроэнергии и увеличении налогов на выбросы углекислого газа.
Уголь используется для производства 10% электроэнергии в Финляндии. Страна является самым активным потребителем угля в Северной Европе. Цель новой стратегии - полностью отказаться от угля к 2030 году.
Финляндия увеличивает свои ядерные мощности, которые могут заменить уголь. Но этого может оказаться недостаточно - поэтому угольные электростанции будут отключаться постепенно, чтобы страна не осталась без электроэнергии.
Страна также планирует сократить наполовину импорт нефти и существенно повысить число электромобилей на дорогах страны. Инициатива призвана сделать Финляндию к 2050 году углеродно-нейтральной страной и заменить традиционные источники энергии на возобновляемые и биотопливо. Согласно оценкам экспертов, солнечная энергия может обеспечить до 81% потребностей Финляндии в отоплении в зимний период.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум