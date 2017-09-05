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В Финляндии запретят использовать уголь для выработки электроэнергииВ Финляндии запретят использовать уголь для выработки электроэнергии

Американский подросток в 15 лет побил рекорд по сборке кубика Рубика

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365772_am...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446195-ru.html

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5 сентября 2017, 9:00       Комментарии

Пятнадцатилетний американский подросток Патрик Понс (Patrick Ponce) установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика. Об этом сообщает Daily Mail. Видео опубликовано на YouTube-канале Понса.
Понс превзошел превзошел предыдущий рекорд на 0,05 секунд и собрал кубик Рубика за за 4,69 секунды. Юноша признался, что был шокирован, когда узнал, что справился с задачей рекордно быстро. Ему удалось собрать кубик за 17 движений.
Предыдущий рекорд был установлен в ноябре 2016 года Матсом Валком. Тогда он потратил на это на 0,164 секунды меньше, чем обладатель прошлого мирового рекорда - американец Лукас Эттер.
Кубик Рубика был изобретен венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрне Рубиком в 80-х годах прошлого века. Ежегодно в мире продается около 10 миллионов таких игрушек.

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