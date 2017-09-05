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Кыргызстанский дзюдоист поборется за медали престижного турнира

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446194-ru.html

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Кыргызстанский "мечтатель"

5 сентября 2017, 8:46       Комментарии

БИШКЕК, 5 сен - Sputnik. Кыргызстанец Фарух Булекулов примет участие в турнире Zagreb Grand Prix 2017 (Хорватия), который пройдет с 28 сентября по 1 октября, сообщает Международная федерация дзюдо.
В рейтинге международных соревнований по этому виду спорта турниры Гран-при занимают шестое место после Олимпийских игр, чемпионатов мира и других состязаний. Если за первое место на Олимпиаде спортсмен получает 1 000 рейтинговых очков, то за Гран-при - 300.
В турнире примут участие 235 спортсменов из 37 стран. Булекулов выступит в весовой категории до 90 килограммов.
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