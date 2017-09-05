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Новости Кыргызстана

GTA запустили на калькулятореGTA запустили на калькулятореЕще пять кандидатов выбыли из президентской гонкиЕще пять кандидатов выбыли из президентской гонки

Negatiff: Отмена матча из-за террористических угроз и ДТП в Саратовской области, в котором пострадали кыргызстанцы

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446192-ru.html

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5 сентября 2017, 8:29       Комментарии

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