Negatiff: Отмена матча из-за террористических угроз и ДТП в Саратовской области, в котором пострадали кыргызстанцы

5 сентября 2017, 8:29 Комментарии

Информационное агентство АКИpress предлагает читателям подборку новостей, которые вы могли пропустить вчера...

Футбольный матч отборочного раунда Кубка Азии 2019 года Кыргызстан - Мьянма, который должен был состоятся 5 сентября, отменен. Такое решение принял премьер-министр Сапар Исаков. Матч отменен из-за возможной угрозы террористических актов для недопущения межнациональной розни и массовых беспорядков.

На автодороге Бишкек-Ош большегрузная машина слетела с горы. Жертв и сильно пострадавших нет.

В Саратовской области 4 сентября столкнулись столкнулись два автомобиля Toyota - внедорожник и минивен с гражданами Кыргызстана и Центральной Азии. Пострадали 9 человек.

В Астрахани 3 сентября водитель грузовика "ГАЗ" с автоцистерной совершил наезд на пешеходов и столкновение с автомобилем Mercedes, находившимся на встречной полосе. В результате скончалась 5-летняя девочка. Политравмы получила ее сестра в возрасте 3 лет и 10-летний мальчик. Установлено, что за грузовым автомобилем управлял гражданин Кыргызстана, 1998 года рождения.

В Баткенской области задержана машина с 29 кг наркотиков, которые были предназначены для стран СНГ.