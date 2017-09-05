Еще пять кандидатов выбыли из президентской гонки

5 сентября 2017, 8:24 Комментарии

Пятеро кандидатов в президенты не смогли набрать достаточное количество голосов в свою поддержку. Сегодня, 4 сентября, на заседании Центральная избирательная комиссия утвердила протокол рабочей группы по приему и проверке подписных листов Риты Карасартовой, Кубана Чороева, Камилы Шаршекеевой, Турсунбека Акуна и Талгатбека Кожогулова.

Напомним, чтобы быть зарегистрированным в качестве кандидата в президенты необходимо получить 30 тысяч подписей в свою поддержку.

Рита Карасартова представила в ЦИК 31 706 подписей избирателей. 4 680 из них признаны недействительными, а достоверны лишь 27 026.

Кубан Чороев сдал 40 224 подписей. 15 580 признаны недействительными, таким образом у него 17 989 голосов.

Камила Шаршекеева получила 39 481 подпись избирателя. 15 580 признаны недействительными, достоверны - 23 901.

Турсунбек Акун набрал 35 462 подписей в свою поддержку. 20 930 признаны недействительными, достоверны - 14 532.

Талгатбек Кожогулов получил 34 027 подпись. 26 015 признаны недействительными, достоверны всего лишь 8 012 подписей.

Таким образом, ни один из них не смог набрать необходимого количества подписей в свою поддержку и все пятеро выбывают из президентской гонки.