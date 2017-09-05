GTA запустили на калькуляторе

5 сентября 2017, 8:31 Комментарии

Пользователь Reddit под ником RogueConditional смог запустить Grand Theft Auto для Game Boy Advance на калькуляторе.

По словам автора поста, запуск игры на Texas Instruments TI-Nspire CX не вызвал особых проблем. Данная модель калькулятора имеет процессор на архитектуре ARM. Соответственно, на нем можно запускать стандартные ARM-программы.

RogueConditional рассказал, что сделал джейлбрейк калькулятора, что позволило ему запускать сторонние приложения. После этого он установил эмулятор Game Boy Advance и запустил GTA.

В июле сообщалось, что пользователь Github под ником Joric создал игру "Тетрис" для паяльника TS100. Устройство обладает экраном и возможностью прошивки с компьютера через USB-порт, благодаря чему и удалось портировать культовую игру. Управление осуществляется с помощью двух кнопок на корпусе.