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GTA запустили на калькуляторе

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365771_gt...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446190-ru.html

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5 сентября 2017, 8:31       Комментарии

Пользователь Reddit под ником RogueConditional смог запустить Grand Theft Auto для Game Boy Advance на калькуляторе.
По словам автора поста, запуск игры на Texas Instruments TI-Nspire CX не вызвал особых проблем. Данная модель калькулятора имеет процессор на архитектуре ARM. Соответственно, на нем можно запускать стандартные ARM-программы.
RogueConditional рассказал, что сделал джейлбрейк калькулятора, что позволило ему запускать сторонние приложения. После этого он установил эмулятор Game Boy Advance и запустил GTA.
В июле сообщалось, что пользователь Github под ником Joric создал игру "Тетрис" для паяльника TS100. Устройство обладает экраном и возможностью прошивки с компьютера через USB-порт, благодаря чему и удалось портировать культовую игру. Управление осуществляется с помощью двух кнопок на корпусе.

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