Кыргызская диаспора и студенты в Сеуле активно приглашали посетить страну

5 сентября 2017, 8:35 Комментарии

2-3 сентября 2017 года посольство Кыргызской Республики в Республике Корея при содействии активистов кыргызской диаспоры и студентов приняло участие в международном фестивале дружбы Seoul Friendship Fair 2017, который прошел на центральной площади города Сеул.

Кыргызской стороне были выделены две палатки, в одной из которых студенческий актив представил национальную кухню. Как отметили организаторы, выстроилась целая очередь из желающих отведать кыргызские блюда. Живой интерес посетителей вызвал шашлык из баранины.

Во второй палатке была представлена сувенирная продукция: войлочные изделия – сумки, тапочки, юрты; кожаные картины, национальные платья, калпаки и чепкены с национальными узорами. Посетители мероприятия активно интересовались культурой и обычаями кыргызского народа, фотографировались в кыргызских головных уборах, выражали желание непременно посетить нашу страну и узнать ее еще лучше.