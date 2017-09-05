Positiff: 4-летний Матвей и модель А.Чоткараева стали победителями конкурсов красоты

5 сентября 2017, 8:29 Комментарии

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Модель Аида Чоткараева, которая представляла Кыргызстан на международном конкурсе красоты "Миссис Вселенная 2017", попала в топ-20. Также она получила титул "Миссис фотогеничность".

4-летний кыргызстанец Матвей Дайнеко стал победителем конкурса Little mister world beauty Asia 2017, который проходил в Астане.

В городе Бишкек и Иссык-Кульской области 4-6 сентября пройдет IV Всемирный фестиваль эпосов народов мира. Около здания филармонии 4 сентября были представлены Юрты мира и поднят купол этих юрт.

В Бишкеке завершился ремонт подземного перехода на пересечениях проспекта Чуй и проспекта Манаса. На фотографиях видно, как разительно изменился вид подземки.

Президент Узбекистана Шавгат Мирзиеев 5-6 сентября посетит Кыргызстан с государственным визитом. Визит имеет историческое значение и позволит вывести кыргызско-узбекские отношения на новый уровень.

Прогноз погоды по Кыргызстану на 5 сентября:

По остальной территории без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, местами с порывами до 9-14 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +14...+19

днем: +29...+34

Таласская область

ночью: +8...+13

днем: +26...+31

Баткенская область

ночью: +14...+19

днем: +28...+33

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +14...+19

днем: +28...+33

Иссык-Кульская область

ночью: +8...+13

днем: +21...+26

Нарынская область

ночью: +5...+10

днем: +21...+26

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +17...+19, максимальная температура воздуха днем +31...+33.