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Новости Кыргызстана

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Positiff: 4-летний Матвей и модель А.Чоткараева стали победителями конкурсов красоты

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446188-ru.html

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Прогноз погоды по Кыргызстану на 5 сентября:
По остальной территории без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, местами с порывами до 9-14 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +14...+19
днем: +29...+34
Таласская область
ночью: +8...+13
днем: +26...+31
Баткенская область
ночью: +14...+19
днем: +28...+33
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +14...+19
днем: +28...+33
Иссык-Кульская область
ночью: +8...+13
днем: +21...+26
Нарынская область
ночью: +5...+10
днем: +21...+26
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +17...+19, максимальная температура воздуха днем +31...+33.

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