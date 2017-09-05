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Опровергнута теория о существовании жизни на ближайших экзопланетах

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365755_op...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446187-ru.html

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5 сентября 2017, 8:06       Комментарии

Ученые Гарвардского университета и Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики выяснили, что красные карлики, в том числе близкие к Солнцу, производят недостаточное количество ультрафиолетового света, чтобы на их землеподобных планетах могла возникнуть жизнь. Это открытие поможет сузить поиск пригодных для существования организмов миров. Соответствующая статья опубликована в The Astrophysical Journal, коротко об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание ScienceAlert.
Известно, что УФ-излучение необходимо для образования рибонуклеиновых кислот (РНК), которые участвуют в передаче генетической информации от ДНК к синтезирующим белок рибосомам, а также выполняют другие важные функции. Согласно гипотезе РНК-мира эти кислоты были предшественниками клеток и могли копировать самих себя, являясь одновременно первыми в мире ферментами.
Ученые оценили, могут ли звезды М-класса (красные карлики) производить достаточное количество ультрафиолета, чтобы стимулировать образование РНК на планетах земного типа. Оказалось, что генерируемое в этих системах УФ-излучение в 100-1000 раз меньше, чем было на Земле до появления первых клеток. Поэтому жизнь на экзопланетах, вращающихся вокруг красных карликов, скорее всего, не могла появиться.
Ранее ученые сообщали об обнаружении землеподобных планет вокруг красных карликов Proxima b, LHS 1140b и TRAPPIST-1. Предполагается, что на них может присутствовать жидкая вода, необходимая для существования живых организмов, однако звезды М-класса слишком активны, что уменьшает вероятность подходящих условий.

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