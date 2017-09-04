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Бишкек продолжают чистить от незаконно установленных объектов

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365760_bi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446186-ru.html

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5 сентября 2017, 8:12       Комментарии

Управлением землепользования и строительства мэрии Бишкека, совместно с муниципальным предприятием "Тазалык" демонтированы незаконно установленные объекты.
Так, по улице Гагарина от Тимура Фрунзе до Жайыл Баатыра (Южная магистраль) предприимчивые предприниматели вдоль дороги выставили свою продукцию. В связи с чем был произведен демонтаж бетонных колец в количестве 28 единиц, конфискованы две бочки бетономешалки, а также 60 рекламных конструкций, которые были незаконно установлены на муниципальной территории без соответствующих разрешительных документов.

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