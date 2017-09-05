Кыргызпатент провел акцию "Стоп пиратству!"

5 сентября 2017, 3:25 Комментарии

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций 4 сентября организовала акцию "Стоп пиратству!".

Как сообщили в службе, акция организована для привлечения внимания населения борьбе с контрафактной, поддельной продукцией, формирование негативного отношения к фальсифицированной продукции.

Председатель Кыргызпатента Досалы Эсеналиев поблагодарил собравшихся за активное участие и призвал отказаться от поддельной, некачественной продукции. "Контрафактная продукция наносит урон не только экономике страны, но и в первую очередь несет колоссальный урон здоровью населения, и подрастающего поколения", - отметил он.

Действие сопровождалось выступлением звезд отечественной эстрады, которые ежегодно активно поддерживают проведение акции, они призывали народ отказаться от пиратской аудио- и видеопродукции.

Сотрудники Кыргызпатента подготовили и показали зрителям танцевальный флэш-моб.

Акция прошла в рамках проведения в Кыргызкой Республике международного форума "Антиконтрафакт-2017", который пройдет 14-16 сентября в Бишкеке.