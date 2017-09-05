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Кыргызпатент провел акцию "Стоп пиратству!"

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446183-ru.html

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5 сентября 2017, 3:25       Комментарии

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций 4 сентября организовала акцию "Стоп пиратству!".
Как сообщили в службе, акция организована для привлечения внимания населения борьбе с контрафактной, поддельной продукцией, формирование негативного отношения к фальсифицированной продукции.
Председатель Кыргызпатента Досалы Эсеналиев поблагодарил собравшихся за активное участие и призвал отказаться от поддельной, некачественной продукции. "Контрафактная продукция наносит урон не только экономике страны, но и в первую очередь несет колоссальный урон здоровью населения, и подрастающего поколения", - отметил он.
Действие сопровождалось выступлением звезд отечественной эстрады, которые ежегодно активно поддерживают проведение акции, они призывали народ отказаться от пиратской аудио- и видеопродукции.
Сотрудники Кыргызпатента подготовили и показали зрителям танцевальный флэш-моб.
Акция прошла в рамках проведения в Кыргызкой Республике международного форума "Антиконтрафакт-2017", который пройдет 14-16 сентября в Бишкеке.

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