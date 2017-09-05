Глава Конституционной палаты на конференции в Астане рассказал о роли Конституции в развитии Кыргызстана

5 сентября 2017, 2:44 Комментарии

Председатель Конституционной палаты Кыргызстана Эркинбек Мамыров 29-30 августа принял участие в международной научно-практической конференции "Конституция и модернизация общества и государства" в Астане.

Как сообщили в Конституционной палате, конференция была посвящена Дню Конституции Республики Казахстан.

В работе конференции приняли участие руководители государственных структур Казахстана, представители органов конституционного контроля, судов и правозащитных учреждений 14 стран: Армении, Болгарии, Венгрии, Германии, Грузии, Иордании, Кыргызстана, Латвии, России, Сербии, Таджикистан, Турции, Узбекистана и Украины, а также делегации авторитетных международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, ЕС, Совета Европы, Суда ЕЭС, Германского фонда международного правового сотрудничества, Германского общества по международному сотрудничеству, Международного союза юристов.

Мероприятие посвящено обсуждению роли и значения Конституции в процессе модернизации общества и государства. Организаторами конференции выступили Конституционный Совет Республики Казахстан при поддержке Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы (Венецианская Комиссия).

В ходе конференции Э.Мамыров выступил с докладом на тему "Конституция как основа модернизации общества и государства", в котором рассказал о роли Конституции как основного закона государства в развитии Кыргызской Республики.

Также участники мероприятия обсудили вопросы по взаимодействию органов конституционной юрисдикции в сфере осуществления конституционного контроля и обменялись информацией по актуальным направлениям конституционного судопроизводства.