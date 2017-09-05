Делегация ЦИК приняла участие в работе Генассамблеи Всемирной ассоциации избирательных органов

5 сентября 2017, 0:36 Комментарии

Заместитель председателя ЦИК Кыргызстана, член ЦИК Абдыжапар Бекматов и член ЦИК Кайрат Осмоналиев приняли участие в работе 3-заседания Генеральной Ассамблеи Всемирной ассоциации избирательных органов (ВАИО) в Бухаресте (Румыния). Как сообщила пресс-служба ЦИК, цель Ассамблеи - содействие международному сотрудничеству по обмену информацией и опытом в организации и проведении открытых и прозрачных выборов, оказание поддержки избирательным органам в укреплении и развитии организационно-правовых основ, профессиональной составляющей проведения демократических выборов.

На заседании Генеральной Ассамблеи ВАИО были избраны новый председатель ассамблеи, заместитель председателя, новые члены исполнительного комитета, переизбран генеральный секретарь, внесены изменения в устав ВАИО.

Также в рамках заседания 1-2 сентября состоялась международная конференция на тему: "Подсчет избирательных бюллетеней и ответственность за подсчет голосов: Использование технологии для повышения прозрачности избирательных процессов", на которой обсуждены вопросы применения информационных технологий в избирательном процессе и роль СМИ в освещении избирательной кампании.

В ходе пленарной сессии конференции А.Бекматов выступил с сообщением на тему "Внедрение инновационных технологий в избирательную систему как способ повышения уровня доверия избирателей к выборам". Доклад делегации из Кыргызстана вызвал интерес среди участников конференции.