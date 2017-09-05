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Новости Кыргызстана

Представители МИД Кыргызстана и Красного Креста обсудили работу по реабилитации осужденныхПредставители МИД Кыргызстана и Красного Креста обсудили работу по реабилитации осужденных

Делегация ЦИК приняла участие в работе Генассамблеи Всемирной ассоциации избирательных органов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446181-ru.html

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5 сентября 2017, 0:36       Комментарии

Заместитель председателя ЦИК Кыргызстана, член ЦИК Абдыжапар Бекматов и член ЦИК Кайрат Осмоналиев приняли участие в работе 3-заседания Генеральной Ассамблеи Всемирной ассоциации избирательных органов (ВАИО) в Бухаресте (Румыния). Как сообщила пресс-служба ЦИК, цель Ассамблеи - содействие международному сотрудничеству по обмену информацией и опытом в организации и проведении открытых и прозрачных выборов, оказание поддержки избирательным органам в укреплении и развитии организационно-правовых основ, профессиональной составляющей проведения демократических выборов.
На заседании Генеральной Ассамблеи ВАИО были избраны новый председатель ассамблеи, заместитель председателя, новые члены исполнительного комитета, переизбран генеральный секретарь, внесены изменения в устав ВАИО.
Также в рамках заседания 1-2 сентября состоялась международная конференция на тему: "Подсчет избирательных бюллетеней и ответственность за подсчет голосов: Использование технологии для повышения прозрачности избирательных процессов", на которой обсуждены вопросы применения информационных технологий в избирательном процессе и роль СМИ в освещении избирательной кампании.
В ходе пленарной сессии конференции А.Бекматов выступил с сообщением на тему "Внедрение инновационных технологий в избирательную систему как способ повышения уровня доверия избирателей к выборам". Доклад делегации из Кыргызстана вызвал интерес среди участников конференции.

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