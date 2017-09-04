Представители МИД Кыргызстана и Красного Креста обсудили работу по реабилитации осужденных

4 сентября 2017, 23:09 Комментарии

Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Динара Кемелова 4 сентября встретилась с региональным директором Международного Комитета Красного Креста (МККК) по странам Европы и Центральной Азии Патриком Виалем.

Как сообщила пресс-служба МИД, стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества КР и МККК. Представитель МККК рассказал о текущей операционной деятельности организации в Кыргызстане, а также о проводимой работе совместно с госорганами в борьбе с мультирезистентным туберкулезом в пенитенциарной системе Кыргызской Республики, в реабилитации осужденных и других проектах гуманитарной миссии МККК.

Д.Кемелова выразила надежду на продолжение дальнейшего плодотворного сотрудничества между КР и МККК в рамках международного гуманитарного права, в улучшении пенитенциарной медицины Кыргызской Республики, реагировании на чрезвычайные ситуации и изучении опыта других стран в перевоспитании осужденных.