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Новости Кыргызстана

Муфтий Кыргызстана участвует в международной научно-богословской конференции в КазаниМуфтий Кыргызстана участвует в международной научно-богословской конференции в Казани

Представители МИД Кыргызстана и Красного Креста обсудили работу по реабилитации осужденных

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446180-ru.html

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4 сентября 2017, 23:09       Комментарии

Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Динара Кемелова 4 сентября встретилась с региональным директором Международного Комитета Красного Креста (МККК) по странам Европы и Центральной Азии Патриком Виалем.
Как сообщила пресс-служба МИД, стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества КР и МККК. Представитель МККК рассказал о текущей операционной деятельности организации в Кыргызстане, а также о проводимой работе совместно с госорганами в борьбе с мультирезистентным туберкулезом в пенитенциарной системе Кыргызской Республики, в реабилитации осужденных и других проектах гуманитарной миссии МККК.
Д.Кемелова выразила надежду на продолжение дальнейшего плодотворного сотрудничества между КР и МККК в рамках международного гуманитарного права, в улучшении пенитенциарной медицины Кыргызской Республики, реагировании на чрезвычайные ситуации и изучении опыта других стран в перевоспитании осужденных.

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