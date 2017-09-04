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Новости Кыргызстана

В микрорайонах Кок-Жар и Тунгуч 5 сентября возможны отключения электроэнергииВ микрорайонах Кок-Жар и Тунгуч 5 сентября возможны отключения электроэнергии

Муфтий Кыргызстана участвует в международной научно-богословской конференции в Казани

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446179-ru.html

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С 1 сентября граждане иностранных государств могут получить электронные визы Кыргызстана

4 сентября 2017, 22:17       Комментарии

Муфтий мусульман Кыргызстана Максатбек ажы Токтомушев 4 сентября принял участие в международной научно-богословской конференции "Духовный Шелковый путь. Созидание. Интеграция" в городе Казани.
Как сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман, М.Токтомушева пригласил председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.
Предполагается, что конференция станет площадкой дальнейшего взаимодействия духовных управлений и профильных государственных ведомств России, Китая и стран Центральной Азии в выработке единой позиции в отношении вызовов современности, обмена опытом в сфере противодействия терроризму и экстремизму, обсуждения и совершенствования практических методов профилактики данных явлений в мусульманской среде, координации работы по воспитанию молодежи в духе традиционных ценностей толерантности, добрососедства, создания умеренного ислама.

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