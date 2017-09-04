Муфтий Кыргызстана участвует в международной научно-богословской конференции в Казани

4 сентября 2017, 22:17 Комментарии

Муфтий мусульман Кыргызстана Максатбек ажы Токтомушев 4 сентября принял участие в международной научно-богословской конференции "Духовный Шелковый путь. Созидание. Интеграция" в городе Казани.

Как сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман, М.Токтомушева пригласил председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

Предполагается, что конференция станет площадкой дальнейшего взаимодействия духовных управлений и профильных государственных ведомств России, Китая и стран Центральной Азии в выработке единой позиции в отношении вызовов современности, обмена опытом в сфере противодействия терроризму и экстремизму, обсуждения и совершенствования практических методов профилактики данных явлений в мусульманской среде, координации работы по воспитанию молодежи в духе традиционных ценностей толерантности, добрососедства, создания умеренного ислама.