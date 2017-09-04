В микрорайонах Кок-Жар и Тунгуч 5 сентября возможны отключения электроэнергии

4 сентября 2017, 21:30 Комментарии

ОАО "Северэлектро" опубликовало перечень участков профилактических работ 5 сентября в городе Бишкеке и Чуйской области с возможным перерывом в электроснабжении.

<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей

</td> <td> Участок

</td> <td> Время

</td> <td> Причина

</td> </tr> <tr> <td> с

</td> <td> до

</td> </tr> <tr> <td> Восточный

</td> <td> ул. Сары-Челекская, Ак-Терекская, Набережная, Ичке-Суу, Дубосековская

</td> <td> 09:00

</td> <td> 18:00

</td> <td> монтаж ЛЭП 0,4 кВ с применением СИП от ТП №3182

</td> </tr> <tr> <td> ж/м Токолодош (ул.Т.Айтматова, Кийизбаевой, Балтийская)

</td> <td> профилактические работы на РП "Восток-6"

</td> </tr> <tr> <td> мкр.Кок-Жар (дома №№ 6-11, 9 А)

</td> <td> 09:30

</td> <td> 19:30

</td> <td> капитальный ремонт ТП №942

</td> </tr> <tr> <td> мкр.Тунгуч (дом №17)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)

</td> </tr> <tr> <td> Западный

</td> <td> ул. Логвиненко (дом №26 А)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)

</td> </tr> <tr> <td> ул.Исанова, Сагымбая Манасчи, Токтогула,

ж/м Ак-Орго (ул.Ак-Чолмок, Бекбекей, Сарынжы- Бекей, Кырк Кыз)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 18:00

</td> <td> капитальный ремонт ТП №№2461, 2581

</td> </tr> </table> Чуйская область

<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей

</td> <td> Населенный пункт

</td> <td> Время

</td> <td> Причина

</td> </tr> <tr> <td> с

</td> <td> до

</td> </tr> <tr> <td> Аламединский

</td> <td> с. Лесхоз, ж/м МТФ-2, Тендик

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> реконструкция ЛЭП 10 кВ от подстанции "Нижняя Ала-Арча"

</td> </tr> <tr> <td> с. Виноградное, Полевое

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Ленинская"

</td> </tr> <tr> <td> с.Мыкан (северная часть объездной дороги, ул.Северная, Линейная, район ПМК-3)

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Главная"

</td> </tr> <tr> <td> Сокулукский

</td> <td> г. Шопоков (пер.Зеленый, ул.Промышленная, Рабочая, Пушкина, Ленина), с.Гавриловка (ул.Молодежная)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> замена опор ЛЭП 10 кВ от подстанции "Ботбаева"

</td> </tr> <tr> <td> с. Военно-Антоновка (ул.Советская, Кирова, Пионерская, Токтогула, Пограничная, Фрунзе, Ала-Арчинская)

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Кун-Туу"; капитальный ремонт ТП №581

</td> </tr> <tr> <td> с. Тош-Булак (кошары)

</td> <td> капитальный ремонт ТП №691

</td> </tr> <tr> <td> поселок Северный (ул.Октябрьская, Почтовая)

</td> <td> монтаж опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП №19

</td> </tr> <tr> <td> Московский

</td> <td> с. Мураке, Чон-Арык, Кепер-Арык, Бала-Аилчы, Темен-Суу, Ак-Башат, ущелья Кара-Суу, Жаман-Эчки, Широкое

</td> <td> 06:00

</td> <td> 19:00

</td> <td> профилактические работы на подстанции "ТЭЦК"

</td> </tr> <tr> <td> с. Петровка (ул.Советская, Озерная), Кызыл-Туу, Ан-Арык, Предтеченка (кошары)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> перенос опоры ЛЭП 10 кВ от подстанции "Петровка"

</td> </tr> <tr> <td> Жайылский

</td> <td> с. Кара-Суу, Ставрополовка (ул.Центральная, Октябрьская, Первомайская, Гагарина)

</td> <td> 08:30

</td> <td> 17:00

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Ставрополовка"

</td> </tr> <tr> <td> с. Алексеевка (ул.Центральная)

</td> <td> техобслуживание ТП №311

</td> </tr> <tr> <td> г. Кара-Балта (ул.Карла Маркса №№12-21; Мира №№17, 19, 21; Ленина №№ 14, 16, 18, 20, 22; Бейшеналиева)

</td> <td> 13:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> техобслуживание ТП №12

</td> </tr> <tr> <td> с. Сосновка, Сары-Булак, Монолдор, Бекитай, Бёксё-Джол, Кайырма, Кызыл-Дыйкан, Суусамырская долина

</td> <td> 06:00

</td> <td> 19:00

</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 35 кВ "Сосновка-Тоо-Ашуу"

</td> </tr> </table>