В микрорайонах Кок-Жар и Тунгуч 5 сентября возможны отключения электроэнергии

4 сентября 2017, 21:30 Комментарии
ОАО "Северэлектро" опубликовало перечень участков профилактических работ 5 сентября в городе Бишкеке и Чуйской области с возможным перерывом в электроснабжении.
<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей
</td> <td> Участок
</td> <td> Время
</td> <td> Причина
</td> </tr> <tr> <td> с
</td> <td> до
</td> </tr> <tr> <td> Восточный
</td> <td> ул. Сары-Челекская, Ак-Терекская, Набережная, Ичке-Суу, Дубосековская
</td> <td> 09:00
</td> <td> 18:00
</td> <td> монтаж ЛЭП 0,4 кВ с применением СИП от ТП №3182
</td> </tr> <tr> <td> ж/м Токолодош (ул.Т.Айтматова, Кийизбаевой, Балтийская)
</td> <td> профилактические работы на РП "Восток-6"
</td> </tr> <tr> <td> мкр.Кок-Жар (дома №№ 6-11, 9 А)
</td> <td> 09:30
</td> <td> 19:30
</td> <td> капитальный ремонт ТП №942
</td> </tr> <tr> <td> мкр.Тунгуч (дом №17)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)
</td> </tr> <tr> <td> Западный
</td> <td> ул. Логвиненко (дом №26 А)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)
</td> </tr> <tr> <td> ул.Исанова, Сагымбая Манасчи, Токтогула,
ж/м Ак-Орго (ул.Ак-Чолмок, Бекбекей, Сарынжы- Бекей, Кырк Кыз)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 18:00
</td> <td> капитальный ремонт ТП №№2461, 2581
</td> </tr> </table> Чуйская область
<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей
</td> <td> Населенный пункт
</td> <td> Время
</td> <td> Причина
</td> </tr> <tr> <td> с
</td> <td> до
</td> </tr> <tr> <td> Аламединский
</td> <td> с. Лесхоз, ж/м МТФ-2, Тендик
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> реконструкция ЛЭП 10 кВ от подстанции "Нижняя Ала-Арча"
</td> </tr> <tr> <td> с. Виноградное, Полевое
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Ленинская"
</td> </tr> <tr> <td> с.Мыкан (северная часть объездной дороги, ул.Северная, Линейная, район ПМК-3)
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Главная"
</td> </tr> <tr> <td> Сокулукский
</td> <td> г. Шопоков (пер.Зеленый, ул.Промышленная, Рабочая, Пушкина, Ленина), с.Гавриловка (ул.Молодежная)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> замена опор ЛЭП 10 кВ от подстанции "Ботбаева"
</td> </tr> <tr> <td> с. Военно-Антоновка (ул.Советская, Кирова, Пионерская, Токтогула, Пограничная, Фрунзе, Ала-Арчинская)
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Кун-Туу"; капитальный ремонт ТП №581
</td> </tr> <tr> <td> с. Тош-Булак (кошары)
</td> <td> капитальный ремонт ТП №691
</td> </tr> <tr> <td> поселок Северный (ул.Октябрьская, Почтовая)
</td> <td> монтаж опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП №19
</td> </tr> <tr> <td> Московский
</td> <td> с. Мураке, Чон-Арык, Кепер-Арык, Бала-Аилчы, Темен-Суу, Ак-Башат, ущелья Кара-Суу, Жаман-Эчки, Широкое
</td> <td> 06:00
</td> <td> 19:00
</td> <td> профилактические работы на подстанции "ТЭЦК"
</td> </tr> <tr> <td> с. Петровка (ул.Советская, Озерная), Кызыл-Туу, Ан-Арык, Предтеченка (кошары)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> перенос опоры ЛЭП 10 кВ от подстанции "Петровка"
</td> </tr> <tr> <td> Жайылский
</td> <td> с. Кара-Суу, Ставрополовка (ул.Центральная, Октябрьская, Первомайская, Гагарина)
</td> <td> 08:30
</td> <td> 17:00
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Ставрополовка"
</td> </tr> <tr> <td> с. Алексеевка (ул.Центральная)
</td> <td> техобслуживание ТП №311
</td> </tr> <tr> <td> г. Кара-Балта (ул.Карла Маркса №№12-21; Мира №№17, 19, 21; Ленина №№ 14, 16, 18, 20, 22; Бейшеналиева)
</td> <td> 13:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> техобслуживание ТП №12
</td> </tr> <tr> <td> с. Сосновка, Сары-Булак, Монолдор, Бекитай, Бёксё-Джол, Кайырма, Кызыл-Дыйкан, Суусамырская долина
</td> <td> 06:00
</td> <td> 19:00
</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 35 кВ "Сосновка-Тоо-Ашуу"
</td> </tr> </table>