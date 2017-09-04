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Иностранцы уже могут получать электронные визы КР — правительство

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446177-ru.html

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4 сентября 2017, 21:09       Комментарии

БИШКЕК, 4 сен - Sputnik. С 1 сентября этого года граждане иностранных государств могут получать электронные визы Кыргызстана, сообщила пресс-служба правительства.
Система "электронная виза" позволяет гражданам всех иностранных государств получать въездные-выездные туристические или деловые визы КР на срок до 90 дней посредством Интернета на сайте www.evisa.e-gov.kg. Таким образом отпадает необходимость обращаться в дипломатические представительства или консульские учреждения страны за рубежом, а также в визовые пункты в международных пунктах пропуска через государственную границу КР.
Иностранные граждане могут получить краткосрочную визу без посещения загранучреждения, сделав два простых шага - заполнив онлайн-заявку и произведя оплату.
Электронная виза не требует большей информации, чем обычная заявка на визу и гарантирует те же права для въезда на территорию Кыргызстана, как и обычная в паспорте.
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