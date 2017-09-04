Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 42.91 $/гр (+0.52) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В микрорайонах Кок-Жар и Тунгуч 5 сентября возможны отключения электроэнергииВ микрорайонах Кок-Жар и Тунгуч 5 сентября возможны отключения электроэнергииИностранцы уже могут получать электронные визы КР — правительствоИностранцы уже могут получать электронные визы КР — правительство

Восхитительно! Впечатления бишкекчан от концерта на фестивале эпосов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446176-ru.html

Похожие новости

Кыргызские блюда и сувенирная продукция вызвали интерес у посетителей фестиваля дружбы в Сеуле

На 3 дня Бишкек превратится в центр эпосов народов мира

Программа IV Всемирного фестиваля эпосов народов мира

В Бишкеке пройдет всемирный фестиваль эпосов. Будет интересно!

Он предупреждал бишкекчан о гаишниках, за ним приехали другие милиционеры

4 сентября 2017, 21:28       Комментарии

БИШКЕК, 4 сен - Sputnik. В Кыргызской Национальной филармонии прошел концерт участников IV Всемирного фестиваля эпосов народов мира.
На мероприятии также выступил популярный в европейских странах и в мире пан-флейтист, индеец по происхождению, Лео Рохас, исполнив на национальных инструментах этническую музыку.
Зрительница шоу Аделя Муратова поделилась своими впечатлениями о прошедшем мероприятии.
"Восхитительно, очень нетипичные выступления. Исполнение эпосов вообще очень близко к нашему обществу. Это интересно слушать, здесь есть на что посмотреть", - сказала она.
Еще одна гостья мероприятия Айгуль Сыдыкова рассказала, что пришла на концерт, чтобы в живую услышать одну из лучших кавер-версий мелодии "Одинокий пастух".
"Концерт потрясающий, несмотря на то, что я шла целенаправленно послушать Лео Рохаса, я осталась в восторге и от других исполнителей. Например, комузисты играли на инструменте даже ногами! И сказители эпосов были более чем убедительны, даже несмотря на то, что я ничего не поняла. Но и Лео, он конечно потрясающий музыкант", - высказала свое мнение гостья концерта.
Вместе с тем на мероприятии отыграли исполнители фольклорного пения из Казахстана, Монголии, Алтая, Башкортостана, Калмыкии, Якутии.
С 4 по 6 сентября 2017 года в Бишкеке проходит IV Всемирный фестиваль эпосов народов мира. Проект посвящен Году нравственности, воспитания и культуры, а также 150-летию со дня рождения манасчы Сагымбая Орозбакова.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум