Восхитительно! Впечатления бишкекчан от концерта на фестивале эпосов

4 сентября 2017, 21:28 Комментарии

БИШКЕК, 4 сен - Sputnik. В Кыргызской Национальной филармонии прошел концерт участников IV Всемирного фестиваля эпосов народов мира.

На мероприятии также выступил популярный в европейских странах и в мире пан-флейтист, индеец по происхождению, Лео Рохас, исполнив на национальных инструментах этническую музыку.

Зрительница шоу Аделя Муратова поделилась своими впечатлениями о прошедшем мероприятии.

"Восхитительно, очень нетипичные выступления. Исполнение эпосов вообще очень близко к нашему обществу. Это интересно слушать, здесь есть на что посмотреть", - сказала она.

Еще одна гостья мероприятия Айгуль Сыдыкова рассказала, что пришла на концерт, чтобы в живую услышать одну из лучших кавер-версий мелодии "Одинокий пастух".

"Концерт потрясающий, несмотря на то, что я шла целенаправленно послушать Лео Рохаса, я осталась в восторге и от других исполнителей. Например, комузисты играли на инструменте даже ногами! И сказители эпосов были более чем убедительны, даже несмотря на то, что я ничего не поняла. Но и Лео, он конечно потрясающий музыкант", - высказала свое мнение гостья концерта.

Вместе с тем на мероприятии отыграли исполнители фольклорного пения из Казахстана, Монголии, Алтая, Башкортостана, Калмыкии, Якутии.

С 4 по 6 сентября 2017 года в Бишкеке проходит IV Всемирный фестиваль эпосов народов мира. Проект посвящен Году нравственности, воспитания и культуры, а также 150-летию со дня рождения манасчы Сагымбая Орозбакова.

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