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Главы МИД Кыргызстана и Узбекистана парафировали проект договора о кыргызско-узбекской госгранице

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446175-ru.html

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4 сентября 2017, 21:05       Комментарии

Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев и министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 4 сентября в Бишкеке парафировали проект договора между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о кыргызско-узбекской государственной границе. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР. Ожидается, что договор между КР и РУз о кыргызско-узбекской госгранице будет подписан президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым 5 сентября 2017 года в рамках государственного визита узбекского лидера в Кыргызстан.
Справка:
Парафирование - предварительное подписание международного договора инициалами лиц, участвовавших в его разработке, в подтверждение предварительной договоренности (до официального подписания).

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