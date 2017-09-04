Главы МИД Кыргызстана и Узбекистана парафировали проект договора о кыргызско-узбекской госгранице

4 сентября 2017, 21:05 Комментарии

Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев и министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 4 сентября в Бишкеке парафировали проект договора между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о кыргызско-узбекской государственной границе. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР. Ожидается, что договор между КР и РУз о кыргызско-узбекской госгранице будет подписан президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым 5 сентября 2017 года в рамках государственного визита узбекского лидера в Кыргызстан.

Справка:

Парафирование - предварительное подписание международного договора инициалами лиц, участвовавших в его разработке, в подтверждение предварительной договоренности (до официального подписания).