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ГУПМ МВД: Из-за приезда президента Узбекистана 5-6 сентября улицы Бишкека будут перекрыты

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446174-ru.html

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4 сентября 2017, 20:45       Комментарии

В связи с государственным визитом в Кыргызстан президента Узбекистана Шавката Мирзиеева 5-6 сентября дороги в Бишкеке и Чуйской области будут перекрыты.
Как сообщили в пресс-службе патрульной милиции, 5-6 сентября будут временные ограничения движения транспорта на некоторых участках, в том числе улицы Фучика, проспекта Жибек Жолу, бульвара Молодой Гвардии, проспекта Чуй, проспекта Манаса, проспекта Чынгыза Айтматова до резиденции.
В связи с чем ГУПМ просит всех горожан с пониманием отнестись к вводимым мерам и заранее выбирать альтернативные маршруты движения.
В ГУПМ не уточнили, какие конкретно участки улиц будут перекрыты.

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