ГУПМ МВД: Из-за приезда президента Узбекистана 5-6 сентября улицы Бишкека будут перекрыты

4 сентября 2017, 20:45 Комментарии

В связи с государственным визитом в Кыргызстан президента Узбекистана Шавката Мирзиеева 5-6 сентября дороги в Бишкеке и Чуйской области будут перекрыты.

Как сообщили в пресс-службе патрульной милиции, 5-6 сентября будут временные ограничения движения транспорта на некоторых участках, в том числе улицы Фучика, проспекта Жибек Жолу, бульвара Молодой Гвардии, проспекта Чуй, проспекта Манаса, проспекта Чынгыза Айтматова до резиденции.

В связи с чем ГУПМ просит всех горожан с пониманием отнестись к вводимым мерам и заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

В ГУПМ не уточнили, какие конкретно участки улиц будут перекрыты.