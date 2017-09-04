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Какие улицы перекроют в Бишкеке во время визита Мирзиёева — ответ ГУПМ

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446173-ru.html

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4 сентября 2017, 20:20       Комментарии

БИШКЕК, 4 сен - Sputnik. В Бишкеке во время государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева будут перекрывать дороги, сообщила пресс-служба Главного управления патрульной милиции МВД КР.
5-6 сентября временами будут перекрывать трассу от аэропорта "Манас", улицу Фучика, проспекты Жибек Жолу, Молодой Гвардии, Манаса, Чингиза Айтматова до резиденции.
В рамках визита запланированы переговоры президентов Кыргызстана и Узбекистана в узком кругу и расширенном формате. Также Мирзиёев встретится с премьер-министром и спикером Жогорку Кенеша.
Стороны подпишут межведомственные и межправительственные соглашения. Итоговым документом станет совместное заявление Алмазбека Атамбаева и Шавката Мирзиёева, в котором будет отражено намерение и дальше развивать двустороннее сотрудничество.
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