Какие улицы перекроют в Бишкеке во время визита Мирзиёева — ответ ГУПМ

4 сентября 2017, 20:20 Комментарии

БИШКЕК, 4 сен - Sputnik. В Бишкеке во время государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева будут перекрывать дороги, сообщила пресс-служба Главного управления патрульной милиции МВД КР.

5-6 сентября временами будут перекрывать трассу от аэропорта "Манас", улицу Фучика, проспекты Жибек Жолу, Молодой Гвардии, Манаса, Чингиза Айтматова до резиденции.

В рамках визита запланированы переговоры президентов Кыргызстана и Узбекистана в узком кругу и расширенном формате. Также Мирзиёев встретится с премьер-министром и спикером Жогорку Кенеша.

Стороны подпишут межведомственные и межправительственные соглашения. Итоговым документом станет совместное заявление Алмазбека Атамбаева и Шавката Мирзиёева, в котором будет отражено намерение и дальше развивать двустороннее сотрудничество.

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