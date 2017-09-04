В горах дожди — погода по Кыргызстану на 5 сентября

4 сентября 2017, 20:31 Комментарии

БИШКЕК, 4 сен - Sputnik. Во вторник, 5 сентября, в горных районах республики вероятны кратковременные дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, сообщает Кыргызгидромет.

На остальной территории без осадков, но ожидается западный ветер скоростью 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 14.

В Чуйской области ночная температура составит 14-19 градусов тепла, днем будет +29...+34.

В Таласской области ночью +8...+13, днем от 26 до 31 выше нуля.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 14-19 градусов со знаком "плюс", днем +28...+33.

В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 8-13 тепла, днем +21...+26.

В Нарынской области ночью +5...+10, днем воздух прогреется до 21-26 градусов.

В Оше ночью 16-18 выше нуля, днем +31...+33.

В Бишкеке ночью +17...+19, днем прогнозируется 31-33 градуса тепла.

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