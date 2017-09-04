День 4 Сентября: Футбол удалили с нашего поля

4 сентября 2017, 18:45 Комментарии

Кыргызстан 5-6 сентября с государственным визитом посетит президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Сегодня на брифинге в Бишкеке заведующая отделом внешней политики Аппарата президента Айзада Субакожоева назвала визит "историческим".

Прелюдией к государственному визиту стал визит 16 августа этого года узбекского премьер-министра Абдуллы Арипова. Напомним, тогда после 7,5 часов переговоров и под аплодисменты присутствующих был подписан протокол по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы. Протокол охватил 1070 км госграницы из 1287 км или 83,2% всей границы.

Вопрос границ Субакожоева выделила особенно в ходе сегодняшнего брифинга. На данный момент между двумя странами нет договора по границе. В 2016 году президент Атамбаев выразился в том духе, что хотя бы нужно подписать договор по согласованным участкам.

Похоже, все идет по этому плану. Сегодня 3 комитета Жогорку Кенеша обсуждали промежуточный Договор между Кыргызстаном и Узбекистаном о кыргызско-узбекской государственной границе. Он "промежуточный", потому что 217 км границ будут определены в будущем. Туда вошли самые проблемные и резонансные участки.

Возможно, впервые в истории двухсторонних отношений узбекский президент побывает в Оше. В город прибыла делегация МИД Узбекистана из 7 человек и 4 представителя из МИД Кыргызстана, которые посетили "Сулайман-Тоо" в целях организации визита Мирзиеева. Позже в МИД Кыргызстана уточнили, что целью приезда узбекской делегации стало обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества на уровне правительств двух стран...

Сегодня правительство Кыргызстана отменило футбольный матч Кыргызская Республика - Мьянма (Бирма) в рамках отборочного раунда на Кубок Азии-2019. Впервые в истории нашей страны события в Юго-Восточной Азии стали влиять на безопасность и стали причиной решения правительства.

Список причин длинный - непростая ситуация в Мьянме, большой общественный резонанс вопроса, повышенная террористическая угроза и недопущение массовых беспорядков в Бишкеке на почве межрелигиозной вражды.

События имеют историю в несколько десятилетий - противостояние между военными Бирмы и мусульманами народности рохинджа, проживающих в штате Ракхайн, возникли со дня обретения Бирмой независимости в 1948 году. В преимущественно буддистской стране 135 этнических групп получили официальное признание, кроме народности рохинджа, которых власти считают нелегальными мигрантами - бенгальцами из Бангладеш, соответственно, у них нет гражданства и они не обладают никакими гражданскими правами.

Эскалацией стала антитеррористическая операция правительственных войск после скоординированной атаки моджахедов "Армии спасения рохинджа Аракана" 25 августа на несколько полицейских постов и базу мьянманской армии.

3 сентября в Москве на несогласованную акцию протеста против "геноцида" мусульман в Мьянме к посольству этой страны вышли сотни людей. Мобилизация протестующих была осуществлена через интернет. Правоохранительные органы не пытались воспрепятствовать несанкционированному митингу. Многотысячный митинг сегодня также прошел в Грозном (Чечня).

Игра по футболу против национальной сборной Мьянмы против Кыргызстана должна была состояться завтра, 5 сентября, на стадионе имени Долона Омурзакова в 20:00.

По логике, правоохранительные органы должны были обеспечить безопасность 22 игроков сборной Мьянмы и других делегатов этой страны. Возможно, матч мог стать поводом для беспорядков. Учитывая, что правоохранительные органы Кыргызстана в последние недели очень часто задерживают группы, планирующие теракты на территории страны, решение правительства КР не выглядит неожиданным. В прошлом году, например, товарищеский матч между Кыргызстаном и Казахстаном 30 августа также прошел при слухах о готовящемся теракте.

Тем не менее, в России несанкционированный митинг стал первым прецедентом политической мобилизации мусульман в Москве. В Бишкеке уже проходили пикеты против карикатур пророка Мухаммеда в сквере Горького, но завтрашний матч мог затмить своим потенциалом для мобилизации на религиозной почве...