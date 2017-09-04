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МИД КР выразил озабоченность в связи со сложившейся ситуацией в Мьянме

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446170-ru.html

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4 сентября 2017, 19:58       Комментарии

БИШКЕК, 4 сен - Sputnik. Министерство иностранных дел КР выражает серьезную озабоченность сложившейся ситуацией в Мьянме в отношении мусульманской общины, сообщила пресс-служба ведомства.
Министерство призывает все стороны конфликта к мирному урегулированию процесса.
Конфликт в штате Ракхайн между мусульманами-рохинджа и бирманцами, исповедующими буддизм, длится уже несколько десятилетий. С новой силой он разгорелся после перехода власти в Мьянме от военных к гражданскому правительству и начала демократических реформ.
Правительство Мьянмы утверждает, что из рохинджи вышли так называемые "бенгальские террористы". Общественность и власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, которые были переселены британской администраций на стыке XIX и XX веков.
По данным государственных СМИ Мьянмы, за последнюю неделю в Ракхайне погибли 400 человек, 30 из них - военнослужащие и полицейские, 370 - исламские боевики. Согласно официальной информации, в этот период более 60 тысяч рохинджа покинули Ракхайн и перешли границу с Бангладеш. Однако агентство Рейтер сообщает, что число беженцев достигает 90 тысяч.
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