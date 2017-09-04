Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 42.91 $/гр (+0.52) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Какие улицы перекроют в Бишкеке во время визита Мирзиёева — ответ ГУПМКакие улицы перекроют в Бишкеке во время визита Мирзиёева — ответ ГУПММИД КР выразил озабоченность в связи со сложившейся ситуацией в МьянмеМИД КР выразил озабоченность в связи со сложившейся ситуацией в Мьянме

ДТП с дочерью Орзубека Назарова — два милиционера отстранены от должности

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446169-ru.html

Похожие новости

Ветераны ОВД призвали милиционеров соблюдать этику

Самовыдвиженец А.Бекназаров зарегистрирован кандидатом в Президенты КР

Он предупреждал бишкекчан о гаишниках, за ним приехали другие милиционеры

ЦИК зарегистрировал А.Бекназарова кандидатом в президенты

2 тыс. милиционеров обеспечивали безопасность на праздничном айт намазе на Старой площади

4 сентября 2017, 20:07       Комментарии

БИШКЕК, 4 сен - Sputnik. После ДТП с мотоциклом в центре Бишкека на время следствия от должности отстранены два милиционера, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ГУВД столицы.
Мотоцикл и Toyota Passo столкнулись ночью 19 августа на пересечении проспекта Чуй и улицы Тоголока Молдо. 21-летний мотоциклист погиб, трех молодых людей из салона машины госпитализировали с различными травмами, позже один из них скончался.
Известно, что сильно пострадала пассажирка мотоцикла - дочь семикратного чемпиона мира по профессиональному боксу Орзубека Назарова. 17-летняя Аделина впала в кому.
Очевидцы сообщили редакции Sputnik Кыргызстан, что за мотоциклом гнались патрульные милиционеры на служебной машине. Молодые люди развили большую скорость и врезались в легковушку.
Пресс-служба ГУВД отмечает, что сотрудники УПМ примерно в 1.30 заметили мотоцикл, "передвигавшийся на высокой скорости по улице Тоголока Молдо, при проезде по пути следования мотоцикла увидели ДТП".
"Проведено служебное расследование. По его итогам милиционеры за нарушения получили дисциплинарные взыскания вплоть до освобождения от занимаемой должности на время следствия. За какие именно нарушения их отстранили, сообщим после того, как прокуратура даст юридическую оценку материалам дела", - рассказали в пресс-службе.
На следующий день после ДТП Назаров обратился к кыргызстанцам с просьбой о помощи, сообщив, что его дочери требуется переливание крови. 21 августа спортсмен рассказал, что на его просьбу откликнулись многие соотечественники и поблагодарил всех за поддержку.
31 августа Аделина вышла из комы.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум