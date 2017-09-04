ДТП с дочерью Орзубека Назарова — два милиционера отстранены от должности

4 сентября 2017, 20:07 Комментарии

БИШКЕК, 4 сен - Sputnik. После ДТП с мотоциклом в центре Бишкека на время следствия от должности отстранены два милиционера, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ГУВД столицы.

Мотоцикл и Toyota Passo столкнулись ночью 19 августа на пересечении проспекта Чуй и улицы Тоголока Молдо. 21-летний мотоциклист погиб, трех молодых людей из салона машины госпитализировали с различными травмами, позже один из них скончался.

Известно, что сильно пострадала пассажирка мотоцикла - дочь семикратного чемпиона мира по профессиональному боксу Орзубека Назарова. 17-летняя Аделина впала в кому.

Очевидцы сообщили редакции Sputnik Кыргызстан, что за мотоциклом гнались патрульные милиционеры на служебной машине. Молодые люди развили большую скорость и врезались в легковушку.

Пресс-служба ГУВД отмечает, что сотрудники УПМ примерно в 1.30 заметили мотоцикл, "передвигавшийся на высокой скорости по улице Тоголока Молдо, при проезде по пути следования мотоцикла увидели ДТП".

"Проведено служебное расследование. По его итогам милиционеры за нарушения получили дисциплинарные взыскания вплоть до освобождения от занимаемой должности на время следствия. За какие именно нарушения их отстранили, сообщим после того, как прокуратура даст юридическую оценку материалам дела", - рассказали в пресс-службе.

На следующий день после ДТП Назаров обратился к кыргызстанцам с просьбой о помощи, сообщив, что его дочери требуется переливание крови. 21 августа спортсмен рассказал, что на его просьбу откликнулись многие соотечественники и поблагодарил всех за поддержку.

31 августа Аделина вышла из комы.

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