В Оше наградили победителей и призеров республиканских чемпионатов и Азиатских первенств

4 сентября 2017, 19:29 Комментарии

Ош, 05.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев 4 сентября наградил лучших спортсменов города почетными грамотами и денежными премиями их тренеров.

В своем поздравлении градоначальник отметил вклад спортсменов в развитие спорта в городе Ош.

"Каждый из Вас является примером для подрастающего поколения. Ваши победы – это стимул, это высоко поднятый флаг Кыргызской Республики на Азиатских первенствах и мировых турнирах. Только за первое полугодие 2017 года спортсмены из города Ош в целом завоевали 59 золотых, 52 серебряных и 61 бронзовую медали. Мы рады сегодня наградить Вас за высокие результаты в спорте", - отметил Кадырбаев.

В награждении спортсменов также принял участие первый заместитель министра внутренних дел Суйун Омурзаков, который также поздравил спортсменов и подчеркнул их роль в развитии и популяризации спорта.

Всего награждено порядка 15 человек.