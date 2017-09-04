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В Оше наградили победителей и призеров республиканских чемпионатов и Азиатских первенств

 

Фотографии: kabar.kg

         

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446168-ru.html

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Два кыргызстанца взяли золото Чемпионата Азии по грэпплингу

4 сентября 2017, 19:29       Комментарии

Ош, 05.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев 4 сентября наградил лучших спортсменов города почетными грамотами и денежными премиями их тренеров.
В своем поздравлении градоначальник отметил вклад спортсменов в развитие спорта в городе Ош.
"Каждый из Вас является примером для подрастающего поколения. Ваши победы – это стимул, это высоко поднятый флаг Кыргызской Республики на Азиатских первенствах и мировых турнирах. Только за первое полугодие 2017 года спортсмены из города Ош в целом завоевали 59 золотых, 52 серебряных и 61 бронзовую медали. Мы рады сегодня наградить Вас за высокие результаты в спорте", - отметил Кадырбаев.
В награждении спортсменов также принял участие первый заместитель министра внутренних дел Суйун Омурзаков, который также поздравил спортсменов и подчеркнул их роль в развитии и популяризации спорта.
Всего награждено порядка 15 человек.

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