Руководители Городского перинатального центра необоснованно увеличили себе зарплату

4 сентября 2017, 19:31 Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Кабар/. Министерство здравоохранения Кыргызстана выявила необоснованную выплату заработной платы руководству Городского перинатального центра (ГПЦ) г. Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что заработная плата заместителя главного врача по педиатрическим вопросам Ибраимовой Г.К. составляет 25 тыс сомов, заместителя главного врача по сёстринскому делу Кыргызбаева А.Б. 17 тыс 900 сомов, заместителя главного врача по хозяйственной части Джакыповой Ж.А. 15 тыс сомов и заведующей отделением анестезиологии и реанимации Мамбеталиевой Д.С. 31 тыс 500 сомов. Они по результатам проверки получали заработную плату по контракту, фактически не выполняя определенный объем работы, т.е. оплата, производилась необоснованно.

Общая сумма необоснованной выплаты заработной платы вышеуказанным сотрудникам всего составила 1 млн 173 тыс 946 сомов, в том числе КТУ 159 тыс 421 сом.

"Кто и как будет бороться с коррупцией в системе здравоохранения, если её поощряют на самом высоком уровне некоторые руководители медицинских учреждений, назначая себе в качестве оплаты труда по четыре ставки в обход действующего законодательства?", - прокомментировал итоги проверки министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев.

"Городской перинатальный центр у нас каждый день на слуху. Было бы хорошо, чтобы Общественные советы, неправительственные организации и сообщества уделяли больше времени и внимания реализации, специально разработанных Минздравом и Советом обороны четыре года назад антикоррупционных мер. Мы очень нуждаемся в данной поддержке, потому что одному Минздраву за всем не уследить и в этой борьбе ему нужны надежные союзники и соратники. Тут, к сожалению, одной охлократией не обойтись и не решить гору проблем, которая образовалась в здравоохранении ни вчера и ни сегодня, а, как минимум, несколько десятилетий назад", - добавил он.