Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 42.91 $/гр (+0.52) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Видео новости за 04 сентября 2017 годаВидео новости за 04 сентября 2017 годаВ Оше наградили победителей и призеров республиканских чемпионатов и Азиатских первенствВ Оше наградили победителей и призеров республиканских чемпионатов и Азиатских первенств

Руководители Городского перинатального центра необоснованно увеличили себе зарплату

Источник:
http://kabar.kg/news/rukovodit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446167-ru.html

Похожие новости

В Городском перинатальном центре необоснованно начисляли зарплату

В центре Бишкека столкнулись Хонда и "Гелендваген"

В России предлагают ввести визовый режим для стран Центральной Азии

В Турции бык сбил с ног женщину, которая шла по городской улице

На 3 дня Бишкек превратится в центр эпосов народов мира

4 сентября 2017, 19:31       Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Кабар/. Министерство здравоохранения Кыргызстана выявила необоснованную выплату заработной платы руководству Городского перинатального центра (ГПЦ) г. Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Отмечается, что заработная плата заместителя главного врача по педиатрическим вопросам Ибраимовой Г.К. составляет 25 тыс сомов, заместителя главного врача по сёстринскому делу Кыргызбаева А.Б. 17 тыс 900 сомов, заместителя главного врача по хозяйственной части Джакыповой Ж.А. 15 тыс сомов и заведующей отделением анестезиологии и реанимации Мамбеталиевой Д.С. 31 тыс 500 сомов. Они по результатам проверки получали заработную плату по контракту, фактически не выполняя определенный объем работы, т.е. оплата, производилась необоснованно.
Общая сумма необоснованной выплаты заработной платы вышеуказанным сотрудникам всего составила 1 млн 173 тыс 946 сомов, в том числе КТУ 159 тыс 421 сом.
"Кто и как будет бороться с коррупцией в системе здравоохранения, если её поощряют на самом высоком уровне некоторые руководители медицинских учреждений, назначая себе в качестве оплаты труда по четыре ставки в обход действующего законодательства?", - прокомментировал итоги проверки министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев.
"Городской перинатальный центр у нас каждый день на слуху. Было бы хорошо, чтобы Общественные советы, неправительственные организации и сообщества уделяли больше времени и внимания реализации, специально разработанных Минздравом и Советом обороны четыре года назад антикоррупционных мер. Мы очень нуждаемся в данной поддержке, потому что одному Минздраву за всем не уследить и в этой борьбе ему нужны надежные союзники и соратники. Тут, к сожалению, одной охлократией не обойтись и не решить гору проблем, которая образовалась в здравоохранении ни вчера и ни сегодня, а, как минимум, несколько десятилетий назад", - добавил он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум