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С 1 сентября 2017 года иностранцы могут получить электронные визы Кыргызстана

Источник:
http://kabar.kg/news/s-1-senti...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446163-ru.html

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4 сентября 2017, 19:13       Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Кабар/. C 1 сентября 2017 года в Кыргызстане введена система "электронная виза" в целях облегчения процедуры получения виз КР.
Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, данный шаг разработан в рамках реализации программы правительства КР "Жаны доорго - кырк кадам", в частности реализации его пункта Кадам 23: Устойчивое развитие туризма.
Система "электронная виза" позволяет гражданам всех иностранных государств получать въездные-выездные туристические или деловые визы КР на срок до 90 дней посредством Интернет на сайте www.evisa.e-gov.kg, без необходимости обращения в дипломатические представительства или консульские учреждения КР за рубежом, а также в визовые пункты в Международных пунктах пропуска через Государственную границу страны.
Иностранные граждане могут получить краткосрочную визу без посещения загранучреждения КР, сделав 2 простых шага: заполнить онлайн заявку и произвести оплату.
Электронная виза не требует большей информации чем обычная заявка на визу и гарантирует те же права для въезда на территорию Кыргызстана, как и обычная виза в паспорте.
Ключевой целью Кадам 23: Устойчивое развитие является оживление и устойчивое развитие сёл и населенных пунктов, а также создание новых рабочих мест в регионах посредством развития туризма, с целью улучшения экономических условий и повышения жизненного уровня населения.
Развитие устойчивого туризма должно приносить пользу местному населению, усиливать региональную экономику, обучать и привлекать местную рабочую силу, учитывать особенности территории и сохранять историко-культурное наследие и самобытность, рационально использовать имеющиеся ресурсы, последовательно расширяя экономические возможности местных жителей.

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