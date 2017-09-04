С 1 сентября граждане иностранных государств могут получить электронные визы Кыргызстана

4 сентября 2017, 19:04 Комментарии

C 1 сентября 2017 года в Кыргызской Республике введена система "электронная виза" в целях облегчения процедуры получения виз Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Данный шаг разработан в рамках реализации программы правительства "Жаны доорго кырк кадам", в частности реализации пункта 23 "Устойчивое развитие туризма".

Система "электронная виза" позволяет гражданам всех иностранных государств получать въездные-выездные туристические или деловые визы Кыргызской

Республики на срок до 90 дней через интернет на сайте www.evisa.e-gov.kg без необходимости обращения в дипломатические представительства или консульские учреждения Кыргызской Республики за рубежом, а также в визовые пункты в международных пунктах пропуска через государственную границу страны.

Иностранные граждане могут получить краткосрочную визу без посещения загранучреждения Кыргызской Республики, заполнив онлайн-заявку и произведя оплату.

Электронная виза не требует большей информации, чем обычная заявка на визу, и гарантирует те же права для въезда на территорию Кыргызской Республики, как и обычная виза в паспорте.