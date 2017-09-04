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Суйунтбек Аликеев назначен зампредседателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КРСуйунтбек Аликеев назначен зампредседателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КРОт 34 градусов жары до минус 3 — прогноз погоды на сентябрь по КыргызстануОт 34 градусов жары до минус 3 — прогноз погоды на сентябрь по Кыргызстану

С 1 сентября граждане иностранных государств могут получить электронные визы Кыргызстана

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446162-ru.html

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4 сентября 2017, 19:04       Комментарии

C 1 сентября 2017 года в Кыргызской Республике введена система "электронная виза" в целях облегчения процедуры получения виз Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Данный шаг разработан в рамках реализации программы правительства "Жаны доорго кырк кадам", в частности реализации пункта 23 "Устойчивое развитие туризма".
Система "электронная виза" позволяет гражданам всех иностранных государств получать въездные-выездные туристические или деловые визы Кыргызской
Республики на срок до 90 дней через интернет на сайте www.evisa.e-gov.kg без необходимости обращения в дипломатические представительства или консульские учреждения Кыргызской Республики за рубежом, а также в визовые пункты в международных пунктах пропуска через государственную границу страны.
Иностранные граждане могут получить краткосрочную визу без посещения загранучреждения Кыргызской Республики, заполнив онлайн-заявку и произведя оплату.
Электронная виза не требует большей информации, чем обычная заявка на визу, и гарантирует те же права для въезда на территорию Кыргызской Республики, как и обычная виза в паспорте.

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