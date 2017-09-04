Выборы президента: ЦИК отказала Текебаеву и Келдибекову в регистрации

4 сентября 2017, 18:43 Комментарии

БИШКЕК, 4 сен - Sputnik. Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатами в президенты лидеру партии "Ата Мекен" Омурбеку Текебаеву и экс-спикеру ЖК Ахматбеку Келдибекову, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ЦИК.

Причины отказа Центризбирком обещал сообщить позже.

16 августа Первомайский райсуд столицы признал Омурбека Текебаева коррупционером и лишил его свободы на восемь лет. Лидера "Ата Мекена" обвиняли в том, что он взял у российского бизнесмена Леонида Маевского один миллион долларов за допуск к управлению ЗАО "Альфа Телеком" (торговая марка MegaCom). Адвокаты осужденного обжаловали приговор первой инстанции, и 5 сентября дело должно быть рассмотрено в Бишкекском городском суде.

Келдибеков же в марте 2016 года решением Бишкекского горсуда был приговорен к выплате штрафа в размере 10 миллионов сомов за незаконное открытие специального представительства ЖК в Москве и нарушение закона в бытность председателем Государственной налоговой службы. В октябре Верховный суд оставил этот приговор в силе.

Согласно законодательству, кандидатами в президенты могут стать лица, которые не имеют судимости или погасили ее.

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