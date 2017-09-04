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Выборы президента: ЦИК отказала Текебаеву и Келдибекову в регистрации

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446161-ru.html

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В ЦИК пояснили, почему было отказано в регистрации Текебаеву и Келдибекову

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ЦИК не зарегистрировала О.Текебаева кандидатом в президенты

4 сентября 2017, 18:43       Комментарии

БИШКЕК, 4 сен - Sputnik. Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатами в президенты лидеру партии "Ата Мекен" Омурбеку Текебаеву и экс-спикеру ЖК Ахматбеку Келдибекову, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ЦИК.
Причины отказа Центризбирком обещал сообщить позже.
16 августа Первомайский райсуд столицы признал Омурбека Текебаева коррупционером и лишил его свободы на восемь лет. Лидера "Ата Мекена" обвиняли в том, что он взял у российского бизнесмена Леонида Маевского один миллион долларов за допуск к управлению ЗАО "Альфа Телеком" (торговая марка MegaCom). Адвокаты осужденного обжаловали приговор первой инстанции, и 5 сентября дело должно быть рассмотрено в Бишкекском городском суде.
Келдибеков же в марте 2016 года решением Бишкекского горсуда был приговорен к выплате штрафа в размере 10 миллионов сомов за незаконное открытие специального представительства ЖК в Москве и нарушение закона в бытность председателем Государственной налоговой службы. В октябре Верховный суд оставил этот приговор в силе.
Согласно законодательству, кандидатами в президенты могут стать лица, которые не имеют судимости или погасили ее.
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