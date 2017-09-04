От 34 градусов жары до минус 3 — прогноз погоды на сентябрь по Кыргызстану

4 сентября 2017, 18:52 Комментарии

БИШКЕК, 4 сен - Sputnik. Среднемесячная температура воздуха по Кыргызстану составит в сентябре 16-18 градусов выше нуля, сообщили корреспонденту Sputnik в отделе метеорологических прогнозов Кыргызгидромета.

В Чуйской области жарче всего будет в первой декаде месяца: ночью +11...+16, днем 28-33 тепла. Во второй декаде столбик термометра поползет вниз, ожидаются перепады температуры - от +1...+3 ночью до +26...+28 днем.

В Таласской области средняя температура будет колебаться в диапазоне 14-16 градусов выше нуля. Однако будут и жаркие дни, когда воздух прогреется до +30.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях среднемесячная температура на пару градусов превысит норму. В первой половине месяца ожидается +13...+18 ночью и +29...+34 днем. Во второй половине сентября возможно понижение дневной температуры до 24 градусов тепла, а ночной до +12.

В Иссык-Кульской области примерно до середины месяца по ночам будет +7...+12, днем +21...+26. Потом средняя температура упадет на 6 градусов.

В Нарынской области первые недели сентября будут теплыми: ночью 4-9 выше нуля, днем +24...+29. Во второй половине месяца похолодает, ночью возможны даже заморозки до -3. Средняя месячная температура составит 16 градусов тепла.

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