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На реконструкцию ЛЭП Таджикистана Китай выделит 79 млн долларов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-rekons...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446159-ru.html

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Президент выделил 70 млн сомов на ремонт Центра онкологии и гематологии

4 сентября 2017, 18:28       Комментарии

Бишкек, 04.09.17 /Кабар/. В Пекине 3 сентября состоялась церемония подписания Кредитного соглашения между правительством Республики Таджикистан и Экспортно-импортным банком КНР о выделении льготного кредита на сумму 79 млн долларов для реализации проекта реконструкции высоковольтной 500-киловольтной линии электропередачи районов республиканского подчинения, сообщает агентство "Азия плюс".
Соглашение в присутствии президента Таджикистана подписали министр финансов РТ Абдусалом Курбониён и вице-президент банка Сунь Пин.
Также в присутствии Эмомали Рахмона было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере науки и техники между Аграрным университетом РТ и Научно-исследовательским институтом Сельскохозяйственной академии Китайской Народной Республики.
Также были подписаны Меморандум между Аграрным университетом РТ и Сельскохозяйственной академией КНР, Меморандум между Академией наук РТ и Национальной атомной корпорацией Китая о сотрудничестве в сфере атомных технологий в мирных целях, Меморандум между Академией наук РТ и Международной корпорацией авиационного развития КНР о сотрудничестве в сфере развития разработки беспилотных воздушных систем в различных целях.
3 сентября также были подписаны Меморандум о сотрудничестве между Компанией "Гаюр Саноат" и Обществом с ограниченной ответственностью "Синьхуа Тиен Чен", Меморандум о сотрудничестве между Компанией "Гаюр" и ООО "Джинно гласс серамик групп", Меморандум о сотрудничестве между "ТАЛКО" и компанией Юньнань, Меморандум о сотрудничестве между "ТАЛКО" и Китайской компанией по строительству дорог и мостов (Чайна Роуд энд Бридж Корпорэйшн), Меморандум о сотрудничестве между "ТАЛКО" и Инвестиционной компанией Дженерал Найс Инвестмент.
Пресс-служба президента Таджикистана уверяет, что после подписания таких важных документов о сотрудничестве посредством строительства совместных промышленных предприятий в экономику Таджикистана поступит огромный объем капитала китайских компаний, что внесет вклад в создание рабочих мест, использование материальных благ страны, развитие различных секторов и улучшение уровня экономики Таджикистана.
В рамках нынешнего государственного визита Эмомали Рахмона в Китайскую Народную Республику, в целом, подписаны 24 документа о сотрудничестве.
Эмомали Рахмон в Пекине принял участие и выступил на Инвестиционно-экономическом форуме Таджикистана и Китая.
На встрече президент РТ заявил, что за последние годы Таджикистан трижды был внесен в список "Десять стран лидеров-реформаторов", улучшил свою позицию в рейтинге "Продвижение бизнеса" по показателям регистрации бизнеса, налогообложения, получения кредита и международной торговли, представители предпринимательских кругов и компаний Китая также смогут воспользоваться в Таджикистане около 240 льготами налогообложения и почти 70 видами инвестиционных стимулирований.
Четыре свободные экономические зоны Таджикистана, подписание Программы сотрудничества между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой, а также усиление мер по созданию промышленной зоны Таджикистана и Китая были названы в числе других возможностей, укрепляющих двусторонние отношения предпринимательских кругов Таджикистана и Китая.
В рамках государственного визита в КНР Эмомали Рахмон провел встречи с руководителями ряда влиятельных китайских компаний.
На встрече президента Таджикистана с директором китайской компании по строительству дорог и мостов Лу Шаном были рассмотрены вопросы, связанные с эффективной реализацией проектов по строительству дорог в Таджикистане.
Как отмечает пресс-служба президент РТ, с участием и инвестициями этой компании в Таджикистане завершены крупные проекты строительства дороги Душанбе – Худжанд — Чанак с туннелем Шахристан и участок Душанбе – Дангара магистрали Душанбе – Куляб – Хорог – Кульма – Каракурум с туннелем Чормагзак.
В ходе встречи Эмомали Рахмона с председателем Совета директоров компании Жонгсинг Телекоммуникэйшн Эквипмент (ZTE) Хоу Вейгу были рассмотрены вопросы сотрудничества в сфере связи и телерадиокоммуникаций.
На встрече президента Таджикистана с главой компании "Поли Технолоджи" Ваном Синйе были рассмотрены перспективы сотрудничества правительства РТ с этой компанией и вопросы привлечения инвестиций в экономику Таджикистана посредством строительства совместных предприятий.
Президент Эмомали Рахмон также провел встречу с руководителем компании Дженерал Найс Инвестмент Сай Суй Синг, в ходе которой президент обратил внимание китайских предпринимателей к угольным ресурсам Таджикистана, использованию их в производстве, привлечению инвестиции и новейших технологий по выработке и переработке угля, использованию угля в обеспечении населения тепловой энергией.
На встрече Эмомали Рахмона с вице-президентом технологической компании "Хуавей" Линь Жуйци были рассмотрены вопросы, связанные с сотрудничеством в сфере телерадиокоммуникаций.
Напомним, что сотрудничество компании "Хуавей" с Таджикистаном начиналось в 2005 году, одним из её крупнейших проектов является проект "Безопасный город" по установку камер видеонаблюдения на дорогах Душанбе. В представительстве компании "Хуавей" в Таджикистане работой обеспечены 140 человек, из них 135 являются местными специалистами.
Эмомали Рахмон также встретился с Генеральным директором компании "Юньнань Констракшн Энд Инвестмент Групп" Лю Гуочаном.
Компания "Юньнань Констракшн Энд Инвестмент Групп" является финансово-технологической организацией, одной из лидерствующих компаний в сфере производства алюминия. В ходе встречи представители компании заявили о своей заинтересованности в разработке совместных проектов, инвестировании в экономику Таджикистана, импорте новых современных и с точки зрения экологии и техники редких в мире технологий для продвижения работы Компании "ТАЛКО" в направлении переработки сырья.

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