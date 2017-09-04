На реконструкцию ЛЭП Таджикистана Китай выделит 79 млн долларов

4 сентября 2017, 18:28 Комментарии

Бишкек, 04.09.17 /Кабар/. В Пекине 3 сентября состоялась церемония подписания Кредитного соглашения между правительством Республики Таджикистан и Экспортно-импортным банком КНР о выделении льготного кредита на сумму 79 млн долларов для реализации проекта реконструкции высоковольтной 500-киловольтной линии электропередачи районов республиканского подчинения, сообщает агентство "Азия плюс".

Соглашение в присутствии президента Таджикистана подписали министр финансов РТ Абдусалом Курбониён и вице-президент банка Сунь Пин.

Также в присутствии Эмомали Рахмона было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере науки и техники между Аграрным университетом РТ и Научно-исследовательским институтом Сельскохозяйственной академии Китайской Народной Республики.

Также были подписаны Меморандум между Аграрным университетом РТ и Сельскохозяйственной академией КНР, Меморандум между Академией наук РТ и Национальной атомной корпорацией Китая о сотрудничестве в сфере атомных технологий в мирных целях, Меморандум между Академией наук РТ и Международной корпорацией авиационного развития КНР о сотрудничестве в сфере развития разработки беспилотных воздушных систем в различных целях.

3 сентября также были подписаны Меморандум о сотрудничестве между Компанией "Гаюр Саноат" и Обществом с ограниченной ответственностью "Синьхуа Тиен Чен", Меморандум о сотрудничестве между Компанией "Гаюр" и ООО "Джинно гласс серамик групп", Меморандум о сотрудничестве между "ТАЛКО" и компанией Юньнань, Меморандум о сотрудничестве между "ТАЛКО" и Китайской компанией по строительству дорог и мостов (Чайна Роуд энд Бридж Корпорэйшн), Меморандум о сотрудничестве между "ТАЛКО" и Инвестиционной компанией Дженерал Найс Инвестмент.

Пресс-служба президента Таджикистана уверяет, что после подписания таких важных документов о сотрудничестве посредством строительства совместных промышленных предприятий в экономику Таджикистана поступит огромный объем капитала китайских компаний, что внесет вклад в создание рабочих мест, использование материальных благ страны, развитие различных секторов и улучшение уровня экономики Таджикистана.

В рамках нынешнего государственного визита Эмомали Рахмона в Китайскую Народную Республику, в целом, подписаны 24 документа о сотрудничестве.

Эмомали Рахмон в Пекине принял участие и выступил на Инвестиционно-экономическом форуме Таджикистана и Китая.

На встрече президент РТ заявил, что за последние годы Таджикистан трижды был внесен в список "Десять стран лидеров-реформаторов", улучшил свою позицию в рейтинге "Продвижение бизнеса" по показателям регистрации бизнеса, налогообложения, получения кредита и международной торговли, представители предпринимательских кругов и компаний Китая также смогут воспользоваться в Таджикистане около 240 льготами налогообложения и почти 70 видами инвестиционных стимулирований.

Четыре свободные экономические зоны Таджикистана, подписание Программы сотрудничества между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой, а также усиление мер по созданию промышленной зоны Таджикистана и Китая были названы в числе других возможностей, укрепляющих двусторонние отношения предпринимательских кругов Таджикистана и Китая.

В рамках государственного визита в КНР Эмомали Рахмон провел встречи с руководителями ряда влиятельных китайских компаний.

На встрече президента Таджикистана с директором китайской компании по строительству дорог и мостов Лу Шаном были рассмотрены вопросы, связанные с эффективной реализацией проектов по строительству дорог в Таджикистане.

Как отмечает пресс-служба президент РТ, с участием и инвестициями этой компании в Таджикистане завершены крупные проекты строительства дороги Душанбе – Худжанд — Чанак с туннелем Шахристан и участок Душанбе – Дангара магистрали Душанбе – Куляб – Хорог – Кульма – Каракурум с туннелем Чормагзак.

В ходе встречи Эмомали Рахмона с председателем Совета директоров компании Жонгсинг Телекоммуникэйшн Эквипмент (ZTE) Хоу Вейгу были рассмотрены вопросы сотрудничества в сфере связи и телерадиокоммуникаций.

На встрече президента Таджикистана с главой компании "Поли Технолоджи" Ваном Синйе были рассмотрены перспективы сотрудничества правительства РТ с этой компанией и вопросы привлечения инвестиций в экономику Таджикистана посредством строительства совместных предприятий.

Президент Эмомали Рахмон также провел встречу с руководителем компании Дженерал Найс Инвестмент Сай Суй Синг, в ходе которой президент обратил внимание китайских предпринимателей к угольным ресурсам Таджикистана, использованию их в производстве, привлечению инвестиции и новейших технологий по выработке и переработке угля, использованию угля в обеспечении населения тепловой энергией.

На встрече Эмомали Рахмона с вице-президентом технологической компании "Хуавей" Линь Жуйци были рассмотрены вопросы, связанные с сотрудничеством в сфере телерадиокоммуникаций.

Напомним, что сотрудничество компании "Хуавей" с Таджикистаном начиналось в 2005 году, одним из её крупнейших проектов является проект "Безопасный город" по установку камер видеонаблюдения на дорогах Душанбе. В представительстве компании "Хуавей" в Таджикистане работой обеспечены 140 человек, из них 135 являются местными специалистами.

Эмомали Рахмон также встретился с Генеральным директором компании "Юньнань Констракшн Энд Инвестмент Групп" Лю Гуочаном.

Компания "Юньнань Констракшн Энд Инвестмент Групп" является финансово-технологической организацией, одной из лидерствующих компаний в сфере производства алюминия. В ходе встречи представители компании заявили о своей заинтересованности в разработке совместных проектов, инвестировании в экономику Таджикистана, импорте новых современных и с точки зрения экологии и техники редких в мире технологий для продвижения работы Компании "ТАЛКО" в направлении переработки сырья.