В Узбекистане госслужащих разделят на классы и обяжут декларировать доходы и расходы

4 сентября 2017, 18:33 Комментарии

Бишкек, 04.09.17 /Кабар/. Проект закона Узбекистана "О государственной службе" выставлен на портале обсуждения нормативно-правовых актов, сообщает агентство "Азия плюс".

В законопроекте говорится о правовом статусе государственных служащих, служебной этике, основных принципах организации и деятельности системы госслужбы, формировании кадрового состава, вопросах конкурсного найма, прохождения, оценки деятельности, увольнения, механизмах материального и нематериального поощрения добросовестной службы, включая социальное и пенсионное обеспечение, и так далее.

В частности, согласно проекту, будет создан уполномоченный государственный орган по делам госслужбы. При поступлении на государственную службу впервые человек должен принести присягу.

Государственные служащие будут разделены на четыре категории и семь квалификационных классов - по уровню ответственности и полномочий. В категорию "А" войдут руководители, "Б" - старшие должностные лица, "В" - специалисты, "Г" - младшие специалисты. Каждой государственной должности соответствуют квалификационные классы госслужащих: высший класс, присваиваемый президентом страны, и 6 классов, из которых шестой класс является низшим. От класса зависит размер ежемесячной надбавки к зарплате – от 40 (шестой класс) до 150 процентов (высший класс) к должностному окладу.

Законом предусматривается, что оплата труда госслужащих должна обеспечивать им достаточные материальные условия для безусловного и исчерпывающего исполнения служебных обязанностей. Госслужащему запрещено заниматься другой оплачиваемой деятельностью в свободное от основной работы время, кроме педагогической, научной и творческой.

Он не имеет права вести бизнес, получать гонорары за публикации и выступления, подготовка которых входит в его служебные обязанности, принимать без разрешения президента Узбекистана награды, почетные и специальные звания иностранных государств, международных и иностранных организаций, за исключением научных званий и так далее.

Все госслужащие, за исключением младших специалистов, будут обязаны ежегодно представлять декларацию об имуществе, сведения о своих доходах и расходах, а также декларацию об имуществе, доходах и расходах членов своей семьи.

Не исполнение этого требования является основанием для прекращения государственной службы.

Законопроект "О государственной службе" разработан Министерством занятости и трудовых отношений Узбекистана. Обсуждение документа завершится 13 сентября, а уже спустя два дня планируется его вступление в силу.