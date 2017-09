Huawei стала шестым официальным партнером "Азиады" в Ашхабаде

4 сентября 2017, 18:37 Комментарии

Бишкек, 04.09.17 /Кабар/. Исполнительный комитет по подготовке к V Азиатским играм в помещениях заявил, что одна из крупнейших китайских компаний в сфере телекоммуникаций Huawei Technologies Co. Ltd стала еще одним партнером Игр, сообщает информационный ресурс "Гундогар".

Кампания работает в Туркменистане около 15 лет. Первый контракт на 950 тыс. долларов был подписан в июле 2003 года с Министерством связи Туркменистана на поставку и установку оборудования для реализации проекта строительства волоконно-оптической линии связи Ашхабад-Балканабат-Туркменбаши.

В мае 2005 года был подписан контракт на 2,5 млн долларов на поставку оборудования системы передачи, автоматической телефонной станции и волоконно-оптического кабеля для реализации аналогичного проекта линии связи Ашхабад-Дашогуз.

Компания Huawei

Technologies Co Ltd. представляла Туркменистану ряд предложений по развитию сотрудничества в железнодорожном секторе, нефтегазовом комплексе, сфере образования. В частности, обсуждались проекты, связанные с установкой систем SCADA и связи на трубопроводе "Восток-Запад", проект "электронного образования", финансируемого за счет средств гранта правительства КНР, а также план проведения тренингов для специалистов образовательного сектора в рамках программы "Huawei" "Зёрна будущего".

Ранее сообщалось, что спонсорами Азиады выступят логистическая компания "Туркмен ак йол", MasterCard, LG и Coca-Cola Turkmenistan. Партнерами Азиады стали "Туркменские авиалинии", малайзийская PETRONAS, ирландская Dragon Oil, китайская корпорация CNPC и французская IT-корпорация Atos.