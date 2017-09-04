В Казахстане намолочено 8,57 млн тонн зерна

4 сентября 2017, 18:49 Комментарии

Бишкек, 04.09.17 /Кабар/. Согласно оперативным данным о сборе урожая сельскохозяйственных культур, в Казахстане по состоянию на 4 сентября 2017 года намолочено 8576,8 тыс. тонн зерна, сообщило "Казинформ" со ссылкой на информацию Министерства сельского хозяйства РК.

Согласно информации областных управлений сельского хозяйства Казахстана, на отчетную дату сельхозпроизводителями убрано 6785,2 тыс. га, что составляет 44,7% уборочной площади регионов. Средняя урожайность составляет 12,6 ц/га. На аналогичную дату 2016 года в Казахстане было убрано 4883,7 тыс. га, что составляло 32,1% уборочной площади областей, было намолочено 7148,7 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составляла 14,6 ц/га. В 2017 году уборочные площади составляют 15 165,1 тыс. га, в 2016 году - составляли 15 203,9 тыс. га.