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В правительстве КР рассказали, почему согласование границ с Узбекистаном длится 17 лет

Источник:
http://kabar.kg/news/v-pravite...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446155-ru.html

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4 сентября 2017, 18:27       Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Делимитация и демаркация несогласованных госграниц Узбекистана и Кыргызстана усложнены из-за того, что в советское время было принято два документа по этому поводу. Об этом на пресс-конференции сообщил спецпредставитель правительства КР по демаркации и делимитации границ в ранге первого заместителя руководителя аппарата правительства Курбанбай Искандаров.
По его словам, Кыргызстан предлагал материалы паритетной комиссии от 1955 года и на основании него был принят указ Верховного совета Киргизского ССР.
"Узбекистан предлагал материалы Национального территориального размежевания, исходившего от 1924-1927 годов. Вообще, нужно было изначально принимать один документ, тогда было бы легче с юридической точки зрения. Из-за расхождения позиций, сторонам не удалось принять один документ. Тогда было решено начать описания по этим двум документам. Но, ни кыргызская, ни узбекская стороны не принимала начала описаний прохождения проектной линии. Начали описывать только по совпадающим линиям", - пояснил он.
Искандаров сообщил, что эти переговоры длились 17 лет.
"Работы были активизированы в последние годы. В 2016 году в ходе встречи в Самарканде президенты двух стран дали поручение правительствам по ускорению вопроса по делимитации госграниц. Мы выполнили эти описания и утвердили на межправкомисии, которую возглавляли премьер-министры двух стран. Они документ подписали", - добавил Искандаров.
Документ по согласованию 85% территорий Кыргызстана и Узбекистана будет подписан завтра, 5 сентября, президентами двух стран в Бишкеке. После должен будет пройти ратификацию в парламентах.

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