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Мира Карыбаева назначена завотделом этнической, религиозной политики аппарата президента

Источник:
http://kabar.kg/news/mira-kary...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446154-ru.html

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4 сентября 2017, 18:32       Комментарии

Бишкек, 4.09.17 /Кабар/. Мира Карыбаева назначена заведующей отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента в ранге заместителя руководителя аппарата президента. Соответствующий указ подписал президент Алмазбек Атамбаев, сообщили в его пресс-службе.
Ранее Карыбаева занимала должность советника президента.
Мира Карабаева родилась 28 октября 1967 года. В 1989 году с отличием окончила исторический факультет Кыргызского государственного университета по специальности "история".
Еще ранее она также занимала должность завотдела этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента.

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