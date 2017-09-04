Мира Карыбаева назначена завотделом этнической, религиозной политики аппарата президента

4 сентября 2017, 18:32 Комментарии

Бишкек, 4.09.17 /Кабар/. Мира Карыбаева назначена заведующей отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента в ранге заместителя руководителя аппарата президента. Соответствующий указ подписал президент Алмазбек Атамбаев, сообщили в его пресс-службе.

Ранее Карыбаева занимала должность советника президента.

Мира Карабаева родилась 28 октября 1967 года. В 1989 году с отличием окончила исторический факультет Кыргызского государственного университета по специальности "история".

Еще ранее она также занимала должность завотдела этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента.